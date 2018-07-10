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Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 13:20 | Son Güncelleme

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, dün serinlemek için sulama kanalına giren Suriye uyruklu İbrahim Rimi'nin (20) bu sabah cansız bedeni bulundu.  Olay, dün öğle saatlerinde, Kıyıboyu Caddesi'nde bulunan Devlet Su İşleri'nin (DSİ) sulama kanalında meydana geldi.

Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'nın Seyhan ilçesinde, dün serinlemek için sulama kanalına giren Suriye uyruklu İbrahim Rimi'nin (20) bu sabah cansız bedeni bulundu.
Olay, dün öğle saatlerinde, Kıyıboyu Caddesi'nde bulunan Devlet Su İşleri'nin (DSİ) sulama kanalında meydana geldi. Suriyeli İbrahim Rimi, iddiaya göre, serinlemek için kanala girdi. Sulama kanalı çevresinde bulunanlar, bir süre sonra Rimi'nin, suda olmadığını fark edince sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Su altı polisleri, kanalda arama- kurtarma çalışması başlattı. Dünkü çalışmalardan sonuç alınamazken, Rimi, bu sabah yeniden aranmaya başlandı. Ekipler, kaybolduğu noktadan 5 kilometre uzaklıkta Rimi'nin cansız bedenini buldu. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı CANKUR ekiplerince sudan çıkarılan İbrahim Rimi'nin cesedi, morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulduSerinlemek için girdiği sulama kanalında boğulduSerinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu

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