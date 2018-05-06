HABER

Serinlemek için gölete giren çocuğu, polis kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.05.2018 21:14 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, Suriye uyruklu Hasan Nacar (14), serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçirdi.

Ramazan TUNCER-Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, Suriye uyruklu Hasan Nacar (14), serinlemek için girdiği gölette boğulma tehlikesi geçirdi. Suya atlayan polis memuru tarafından çıkarılan ve kalp masajıyla hayata döndürülen çocuk, hastaneye kaldırıldı. Olay, öğleden sonra Aslanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sıcaktan bunalan Hasan Nacar, mahalledeki gölete girerek serinlemek istedi. Arkadaşlarıyla birlikte suya giren Nacar, bir süre sonra çırpınarak batmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, bellerine halat bağlayarak girdikleri suda yaptığı arama ile Nacar'a ulaştı. Kıyıya çıkarılan Nacar, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajı ile hayata döndürüldü ve tedavi için ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olurAnkara’da 9 dakikada felaket! Böylesi 500 yılda bir olur
Yeni aşamaya geçildi! 10 bin 151 kişi inceleniyor! Yeni aşamaya geçildi! 10 bin 151 kişi inceleniyor!
'Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce veda edecek''Ya Kılıçdaroğlu ya da İnce veda edecek'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Pınar Altuğ'u şoke eden yorum: Yağmur bey sizinle sevişirken...

Kadıköy'de korku filmi! Fernandao ipten aldı

Kadıköy'de korku filmi! Fernandao ipten aldı

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Cem Uzan yeniden parti başkanı oluyor

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Selahattin Demirtaş'tan olay AK Parti yorumu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin seçim manifestosunu açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Giresun'da otelde dehşet anları... Böyle kayda geçti

Giresun'da otelde dehşet anları... Böyle kayda geçti

Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

Rus çift Antalya tatilinde kabusu yaşadı!

Genç kadına büyük şok! Nişanına günler kala ortadan kayboldu

Genç kadına büyük şok! Nişanına günler kala ortadan kayboldu

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Tarkan Kadooğlu için özel ekip kuruldu: Her yerde aranıyor

İş adamı Ömer Faruk Ilıcan cinayetiyle ilgili flaş gelişme! Tarkan Kadooğlu için özel ekip kuruldu: Her yerde aranıyor

Naim Süleymanoğlu'nun iki kızından 'Japon kızı'na jet yanıt!

Naim Süleymanoğlu'nun iki kızından 'Japon kızı'na jet yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.