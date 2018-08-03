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Serinlemek için gölete giren genç boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2018 13:20 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Mehmet Kılıçaslan (17), serinlemek için girdiği gölette boğularak yaşamını yitirdi.

Serinlemek için gölete giren genç boğuldu

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Mehmet Kılıçaslan (17), serinlemek için girdiği gölette boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, merkez Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Kıranardı mevkiinde meydana geldi. İki arkadaşıyla birlikte gezintiye çıkan Mehmet Kılıçaslan, serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Kılıçaslan, arkadaşlarının bakışları arasında kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kısa süreli çalışmayla Mehmet Kılıçaslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Kılıçaslan'ın cesedi, otopsi için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Serinlemek için gölete giren genç boğulduSerinlemek için gölete giren genç boğulduSerinlemek için gölete giren genç boğulduSerinlemek için gölete giren genç boğuldu

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