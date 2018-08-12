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Serinlemek isteyen garson, Köprüçay'da boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 18:57 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'na serinlemek için giren garson Yakup Doğru (22) akıntıya kapılarak boğuldu.

Serinlemek isteyen garson, Köprüçay'da boğuldu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya),(DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Köprüçay Irmağı'na serinlemek için giren garson Yakup Doğru (22) akıntıya kapılarak boğuldu.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde çalışan Yakup Doğru, arkadaşlarıyla piknik yapmak için Manavgat ilçesindeki Köprüçay Irmağı kenarına geldi. Saat 11.00 sıralarında serinlemek için ırmağa giren Yakup Doğru, bir süre yüzdükten sonra suda çırpınmaya başladı. Akıntıya kapılarak sürüklenen Yakup Doğru, gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri ırmakta arama yaptı. Doğru'nun cansız bedeni Manavgat ilçesi Sağırın Mahallesi yakınlarında kıyıya vurdu.
Sağlık ekipleri ve jandarmanın incelemesinden sonra Yakup Doğru'nun cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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