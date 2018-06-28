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Sertab Erener hayranları yağmura rağmen konser alanını terketmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2018 01:57 | Son Güncelleme

BURSA'da festival kapsamında Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren Sertap Erener, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) - BURSA'da festival kapsamında Açık Hava Tiyatrosu'nda konser veren Sertap Erener, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Hayranları, aniden etkili olan yağış nedeniyle ıslanmalarına rağmen konser alanından ayrılmayarak sanatçıyı dinlemeleri, ilginç görüntüler oluşturdu.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden aynı zamanda söz yazarı ve besteci Sertab Erener, Bursalı hayranlarıyla buluştu. 57. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan ünlü şarkıcı, geçmişten günümüze sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği konserin ilerleyen dakikalarında ise aniden bastıran sağanak yağış etkili oldu. Bazı dinleyiciler şemsiyelerine sarılırken, birçok hayranı ise yağmura aldırış etmeden Sertab Erener'in şarkılarına eşlik etti. Festival görevlileri tarafından konserdeki dinleyicilere yağmurluk dağıtılırken, yağışın etkisini artırması üzerine sahnede 1.5 saat kalan Sertab Erener, hayranlarına teşekkür ederek konseri sonlandırdı.

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Sertab Erener hayranları yağmura rağmen konser alanını terketmediSertab Erener hayranları yağmura rağmen konser alanını terketmedi
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