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Serumu çıkarmak isteyen hemşir, bebeğin parmağını kesti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 22:38 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye yatırılan 1,5 aylık Zeliha Ç.'nin elindeki serum kelebeğini çıkarmak isteyen hemşir, iddiaya göre makasla yanlışlıkla bebeğin baş parmağını kesti.

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da yüksek ateş şikayetiyle hastaneye yatırılan 1,5 aylık Zeliha Ç.'nin elindeki serum kelebeğini çıkarmak isteyen hemşir, iddiaya göre makasla yanlışlıkla bebeğin baş parmağını kesti. Aile suç duyurusunda bulunurken, bebek ameliyat için Adana'ya sevk edildi.

Olay öğle, saatlerinde Şanlıurfa Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi. Burcu ile Yusuf Ç. çiftinin 1,5 aylık bebekleri Zeliha Ç., yüksek ateş şikayetiyle geçen pazar akşamı hastaneye getirildi. Burada muayene edilen kız bebeğinin yatışı yapıldı. Bugün yapılan son kontörlerinde ise çocuk bebek taburcu edildi. Tedavi süresince serum takviyesi yapılan bebeğin elinde bulunan kelebeği çıkarmak için odaya gelen Ömer ismindeki hemşir, iddiaya göre makasla bebeğin sağ baş parmağını kesti. Bir anda kanlar içerisinde kalan bebek, kesilen parmakla ambulansla konulup Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada plastik cerrahinin olmaması nedeniyle bebek, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Adana'ya sevk edildi.

Bebeğinin parmağı kesilmesi nedeniyle gözyaşlarına boğulan Burcu Ç., yaşananlara tepki göstererek, "Bugün kızımı iyileşti diye eve götürecektim. Ancak sorumsuzlar yüzünden şimdi parmağı kesildi" diyerek hastane yönetimine tepki gösterdi. Aile, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunurken, hastane yönetimi ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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