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Servis aracı öğrenciye çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2018 15:53 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde öğrenci taşıyan servis minibüsü 7 yaşındaki bir öğrenciye çarptı.Kaza, öğle saatlerinde Yeni mahallede meydana geldi.

Servis aracı öğrenciye çarptı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde öğrenci taşıyan servis minibüsü 7 yaşındaki bir öğrenciye çarptı.
Kaza, öğle saatlerinde Yeni mahallede meydana geldi. Plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir öğrenci servis minibüsü, okul çıkışında evine doğru gitmek isteyen 1. sınıf öğrencisi Mehmet Melih Bozan’a (7) çarptı. Kaza sonrası servis aracının kaza yerinden kaçtığı iddia edildi. Yaralı çocuk ailesi tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ailesi tarafından Kahta Devlet Hastanesine getirilen Mehmet Melih Bozan’ın ayakta tedavi edilirken başından ve ayak parmaklarından hafif yaralandığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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