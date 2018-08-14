Servis aracında unutulan Alperen'in ölümünde bir öğretmene daha dava

İZMİR (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, unutulduğu anaokulu servisinde yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin ihmali bulunduğu gerekçesiyle öğretmen Nurcan A. hakkında da dava açıldı. Nurcan A., daha önce yargılanıp, ceza alan 6 sanık arasında yer almamıştı.
Çiğli'nin Köyiçi Mahallesi'nde, 15 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen olayda, Buket- Serkan Sakin çiftinin oğulları Alperen Sakin, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu'na götürülmek üzere servis sürücüsü Taner İ. (47) ile rehber personel D.K.'ya (17) teslim edildi. Öğrenciler indirildiği sırada D.K., ağlayan bir öğrenciyi alarak, okula girdi. Serviste uyuyan Alperen'i fark etmeyen sürücü, aracı okulun yanında bulunan ve otopark olarak kullanılan boş arsaya çekti. Sıcak havada serviste unutulan küçük çocuk yaşamını yitirdi.
Olayın ardından 6 sanık hakkında 'Taksirle adam öldürmek ve delilleri yok etmek' suçlarından dava açıldı. Davanın geçen 19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında, minik Alperen'in ölümünde ihmali oldukları ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle ile sanıklardan Taner İ.'ye 9 yıl, servis hostesi Dilara K.'ya 9 yıl, yine servis sürücüsü Taner İ.'nin eşi ve aynı zamanda anaokulun sahibi olan Yurdagül İ.'ye 5 yıl, Arzu G.'ye 6 yıl, Bekir G.'ye 5 yıl, Ahmet S.'ye 5 yıl hapis cezası verildi.
YENİ BİR DAVA AÇILDI
Bu arada Alperen'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Davada yargılanıp, ceza alan sanıklar arasında bulunmayan anaokulu öğretmenlerinden Nurcan A. hakkında da ihmali olduğu gerekçesiyle dava açıldı. Nurcan A. hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, "Her ne kadar resmi olarak müdür vekili konumunda olmasa da olay günü okulda olan iki öğretmenden biri olan, doğum günü kutlamalarına öncelik vererek çocukların yoklamasını sorgulamayan, yoklama yapılması konusunda diğer öğretmen Arzu Gülmez'i uyarmayan Çiğli Özel Sevgi Yumağı Anaokulu öğretmeni Nurcan A.'nın da cezai yönden tali kusurlu bulunduğu" denildi.
FOTOĞRAFLI
İYİ Parti Kırıkkale kurucu İl Başkanı Mustafa Akyürek istifa etti
İYİ Parti'de deprem! İstifalar peş peşe geliyor
Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!
NATO'dan ABD-Türkiye açıklaması
Diyanet İşleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken çağrı: Milli ürünleri tercih edelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar
Doktorlar şok oldu! 28 yıl boyunca böyle yaşamış
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!
Hazar Gölü'nden Batık Şehir çıktı!
Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum