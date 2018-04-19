Servis beklerken hafif ticari aracın çarptığı tekstil işçisi öldü

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde, iş çıkışı servis aracını beklerken hafif ticari aracın çarptığı tekstil işçisi Lale Yıldırım (48) yaşamını yitirdi.
Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan-Adıyaman karayolunun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Çalıştığı tekstil fabrikasından iş çıkışı yol kenarında servis aracını bekleyen Lale Yıldırım'a, Erhan Bekçi yönetimindeki 02 FA 300 plakalı hafif ticari araç çarptı. Yıldırım, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Yıldırım, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yıldırım'ın cesedi otopsi için morga konulurken, hafif ticari aracın sürücüsü Erhan Bekçi jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI
Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi
100 bin imza nereye verilecek? AK Parti'den flaş açıklama
Küba'da bir devir kapandı! 60 yıllık Castro dönemi bitti
Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!
AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam'dan erken seçim açıklaması: Bizi de şaşırttı
HDP'li Osman Baydemir ve Selma Irmak'ın milletvekillikleri düşürüldü
Kız kardeşini avutmaya gitti, çırılçıplak poz verdi!
WhatsApp'a özel bir yenilik eklendi
Avusturya'dan skandal hamle!
Kızılırmak nehrinde 'imdat çığlıkları' ihbarı polisi harekete geçirdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum