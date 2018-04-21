Servis kazasında yaralanan öğrenci yaşamını yitirdi

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Aksu ilçesinde geçen perşembe günü akaryakıt tankeriyle öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı kazada ağır yaralanan ortaokul öğrencisi Veli Çakır (14) yaşamını yitirdi.

Isparta'dan Antalya yönüne seyreden Özkan Kepez yönetimindeki 32 HL 868 çekici, 32 DC 210 dorse plakalı boş akaryakıt tankeri, 19 Nisan Perşembe günü saat 08.30 sıralarında Şaban Doğan'ın kullandığı ve ortaokul öğrencilerinin bulunduğu 07 AJJ 27 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Sürücülerinin kontrolünden çıkan tanker ve öğrenci servis minibüsü tarlaya savruldu.

21 ÖĞRENCİ YARALANDI

Minibüsün takla atarak devrildiği kazada sürücü Şaban Doğan, öğrenci velisi Ramazan Duyan ile öğrenciler Abbas Eren Kök, Ceren Kök, Ahmet Kağan Keleş, Mustafa Noyan, Buse Rumeysa Kazık, Ali Rıza Aydoğmuş, Veli Çakır, Berat Kök, Resul Duyan, Ramazan Aydoğmuş, Devrim Uğurlu, İsa Doğan, Rumesya Doğan, Umut Duyan, İrem Karakış, Şule Karakaş, Tolgahan Topdemir, Berat Topdemir, Ali Topdemir, Hatice Kök ve Berksan Uğurlu yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla minibüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla sağlık görevlilerince Antalya'daki hastanelerde tedaviye alındı.

DURUMU AĞIR OLAN ÖĞRENCİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada ağır yaralanan Karaöz Ortaokulu öğrencisi Veli Çakır tedaviye alındığı özel hastanede bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi. Veli Çakır'ın cenazesinin işlemlerin ardından Karaöz-Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan diğer öğrenciler, servis sürücüsü Şaban Doğan ile öğrenci velisi Ramazan Duyan'ın tedavisi ise sürüyor.

TANKER SÜRÜCÜSÜ SERBEST

Öte yandan, kazadan sonra gözaltına alınan tanker sürücüsü Özkan Kepez, jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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