Servis midibüsü devrildi: 7 işçi yaralı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Selendi ilçesinde, Kütahya'dan alınan işçilerin taşındığı servis midibüsünün freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen midibüsteki 7 işçi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında, Selendi'nin Hacılar ile Rahmanlar mahalleleri arasında bulunan Binek Deresi mevkisinde meydana geldi. Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çakırlar köyünden aldığı işçileri Uşak Organize Sanayi sitesine götüren Şenol Y. yönetimindeki 43 KM 001 plakalı servis midibüsünün, iddiaya göre, freni boşaldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen midibüsteki 7 işçi yaralandı. Yaralı işçiler, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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