HABER

Servis midibüsü şarampole yuvarlandı: 15 öğrenci yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 09:57 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde, ilk ve ortaokul öğrencilerinin taşındığı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

Servis midibüsü şarampole yuvarlandı: 15 öğrenci yaralı

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde, ilk ve ortaokul öğrencilerinin taşındığı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 15 öğrenci, hafif yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Sırelif yolu üzerinde meydana geldi. Durmuşlu Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokul öğrencilerini sabah okula götürmek için alan Cumhur Çetin'in kullandığı 01 RB 645 plakalı servis, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, serviste bulunan 15 öğrenci, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı öğrencileri ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Öğrenciler, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Servis midibüsü şarampole yuvarlandı: 15 öğrenci yaralıServis midibüsü şarampole yuvarlandı: 15 öğrenci yaralıServis midibüsü şarampole yuvarlandı: 15 öğrenci yaralı

Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın!Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın!
Görüldüğü yerde müdahale edilecekGörüldüğü yerde müdahale edilecek
Kabine değişikliği olacak mı? Başbakan açıkladıKabine değişikliği olacak mı? Başbakan açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!

Bir ailenin 'soybağı oyunu' kötü bitti!

Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

ASELSAN cinayetinde yeni gelişme: Kardeşime ait değil

ASELSAN cinayetinde yeni gelişme: Kardeşime ait değil

İğrenç olay! Komşuya camdan cinsel taciz

İğrenç olay! Komşuya camdan cinsel taciz

İstanbul'daki yangında can pazarı!

İstanbul'daki yangında can pazarı!

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Kar maskeli saldırganlar dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.