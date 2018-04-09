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Servis midibüsü şarampole yuvarlandı: 15 öğrenci yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 10:50 | Son Güncelleme

ADANA'nın Kozan ilçesinde, ilk ve ortaokul öğrencilerinin taşındığı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA) - ADANA'nın Kozan ilçesinde, ilk ve ortaokul öğrencilerinin taşındığı servis midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada 15 öğrenci, hafif yaralandı. Kaza, saat 07.30 sıralarında, Sırelif yolu üzerinde meydana geldi. Durmuşlu Mahallesi'ndeki ilk ve ortaokul öğrencilerini sabah okula götürmek için alan Cumhur Çetin'in kullandığı 01 RB 645 plakalı servis, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada, serviste bulunan 15 öğrenci, çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı öğrencileri ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Öğrenciler, tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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