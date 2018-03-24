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Servis minibüsleri zincirleme kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2018 19:18 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ikisi servis minibüsü olmak üzere 3 araç zincirleme kaza yaptı.

Servis minibüsleri zincirleme kaza yaptı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde ikisi servis minibüsü olmak üzere 3 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre olay Aydın-Denizli Karayolu Yeni Sanayi Mahallesi Tariş işletmesi önünde meydana geldi. Nazilli’de soğutma üzerine faaliyet gösteren özel bir firmaya ait işçileri saat 18.00’deki iş çıkışından sonra evlerine taşıyan 09 P 1768 plakalı servis minibüsü, aynı istikamette seyir halinde bulunan 48 UK 832 plakalı açık kasalı kamyonete arkadan çarptı. Aynı firmaya ait işçileri taşıyan 09 P 1527 plakalı başka bir servis aracıda önünde seyreden 09 P 1527 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Şans eseri başka araçların karışmadığı kazada işçilerden yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle Aydın-Denizli karayolu bir süre trafiğe kapanınca karayolunda yaklaşık 1 kilometreyi bulan kuyruk oluştu. Polis ekiplerinin müdahalesi ile kazaya karışan araçlar yoldan çekilene kadar ulaşım başka bir güzergahtan sağlandı. Büyük şans eseri ucuz atlatılan kazada kazaya karışan servis minibüslerinde bulunan işçiler başka servislerle evlerine gönderildi.

Servis minibüsleri zincirleme kaza yaptı

Servis minibüsleri zincirleme kaza yaptı

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