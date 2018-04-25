HABER

Servis minibüsü 20 metreden uçtu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 21:55 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, yokuş aşağı inen minibüs, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca, 20 metre yükseklikten alt yola uçtu.

Servis minibüsü 20 metreden uçtu

Murat DELİKLİTAŞ-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de, yokuş aşağı inen minibüs, önüne çıkan motosiklete çarpmamak için manevra yapınca, 20 metre yükseklikten alt yola uçtu. İki bina arasına düşen araç içinde sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 20.00'da, Hürriyet Mahallesi Ayça Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, 34 LAF 474 plakalı servis minibüsünün sürücüsü, yokuş aşağı inerken, önüne aniden çıkan motosiklete çarpmamak için sola manevra yaptı. Sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki demir korkulukları parçalayarak 20 metre yükseklikten alt yola uçtu. İki bina arasına düşen minibüs içinde sıkışan sürücünün yardımına mahalleli koştu. Sürücü, vatandaşların çabaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Bir kolunun alçıda olduğu iddia edilen sürücü, ambulansla kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Servis minibüs şoförünün yardımına ilk koşanlardan Güven Ayyıldız, mahalleli olarak büyük bir kaza atlattıklarını belirterek "Bir felaketten döndük diyebiliriz. Aldığımız bilgiye göre, üst tarafta markete, 'karşıya nasıl giderim' diye sormuş. Arkadaşlar oradan tarif etmiş. Önüne bir motor çıkmış, motora vurmamak için direksiyonu kırmış. Direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Bariyerlere vurarak meskenlerin olduğu araya, araçların park edildiği alana uçuyor. Allahtan can kaybı yok. Allahtan orada çocuk yok. Mahalleli koşturarak yardımcı oldu. Cam, çerçeveyi kırarak yaralıyı araçtan çıkarttık" dedi.
(FOTOĞRAF)

Servis minibüsü 20 metreden uçtuServis minibüsü 20 metreden uçtuServis minibüsü 20 metreden uçtuServis minibüsü 20 metreden uçtu

Akit TV sunucusuna kötü haber!Akit TV sunucusuna kötü haber!
Erdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıtErdoğan'a CHP'li vekillerden jet yanıt
Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem!Adıyaman'da 5,1 büyüklüğünde deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

İsviçre'nin Suriye'ye yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği ortaya çıktı

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Şenol Güneş olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine gitmeyecek!

Şenol Güneş olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine gitmeyecek!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'da 'yok artık' dedirten olay! Araba kendi kendine bu hale geldi

Manisa'da 'yok artık' dedirten olay! Araba kendi kendine bu hale geldi

Elazığ'da yolda yürüyen kadının başına demir parçası düştü

Elazığ'da yolda yürüyen kadının başına demir parçası düştü

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Ukraynalı kadın, balkonda asılı halde bulunmuştu! Olena'nın tekstilci sevgilisi konuştu!

Antalya'da cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

Antalya'da cinsel istismar davasında hakim davadan çekildi

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

'Yol benim' dedi, tel örgüyle kapattı

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İstanbullular için bir garip uyarı: 10 gün yaklaşmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.