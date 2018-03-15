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Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 18:09 | Son Güncelleme

1 KİŞİ ÖLDÜ Adıyaman'da, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 kişiden Firdevs Karabekmez, tedaviye alındığı hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

1 KİŞİ ÖLDÜ
Adıyaman'da, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 14 kişiden Firdevs Karabekmez, tedaviye alındığı hastanede doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Karabekmez'in cesedi otopsi için morga konulurken. Diğer 13 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor.

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