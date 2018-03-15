HABER

Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 09:59 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı 

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman- Çelikhan karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Çelikhan'dan Adıyaman yönüne giden Dursun Karabekmez yönetimindeki 44 DK 735 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden giden Abdulvahap Gazi Reçber yönetimindeki 02 BC 466 plakalı fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Firdes Karabekmez, Rıfat Kuşar, Mesut Yılmaz, Şahin Karakuş, Hüseyin Atay, İzzet Coşkun, Nermin Karabekmez, Şerif Kırmızı, Sırrı Özdemir, Mehmet Kaya, Emrah Kaya ve Berat Karabekmez yaralandı.
Yaralılar, ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık görevlileri tarafından sıkıştıkları yerlerden çıkarılıp Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 4'ünün sağlık durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle trafiğin tek yönden sağlandığı karayolunda ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

FOTOĞRAFLI

Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı Servis minibüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı

Reuters duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı!Reuters duyurdu: TSK, Afrin'i kuşattı!
Mina Başaran'ın son telefonu!Mina Başaran'ın son telefonu!
Liseli kıza 6 kişi birden tecavüz ettiLiseli kıza 6 kişi birden tecavüz etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Hain suikast planı! Aile fertleri ve en yakınları hedefteydi

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

Kaleden düşerek ölen Halil Dağ'ın kızlarının sosyal medya isyanı: Babam öldü, herkes gırgır yapıyor!

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

İYİ Parti'den olay rapor! 'FETÖ eylem hazırlığında'

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

Kandil'den Afrin'e talimat! Abdulkadir Selvi yazdı

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

AVM'de dehşet anları! 2 yaşındaki kıza göz kırptı ve...

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Film gibi olay! Dün defnedilmişti bugün böyle çıkarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Ailecek Şaşkınız' oyuncuları Mersin'de

'Ailecek Şaşkınız' oyuncuları Mersin'de

Diyarbakır'da 3 askerin şehit olduğu bölgedeki operasyon tamamlandı

Diyarbakır'da 3 askerin şehit olduğu bölgedeki operasyon tamamlandı

İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı

İşçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı: 14 yaralı

Taşeron işçi, FETÖ'nün üst düzey askeri imamı çıktı

Taşeron işçi, FETÖ'nün üst düzey askeri imamı çıktı

Hamburgerciden para çaldılar, 5 dakikada yakalandılar

Hamburgerciden para çaldılar, 5 dakikada yakalandılar

Ünye’de tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Ünye’de tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.