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Servis minibüsü, ters yöne giren otomobille çarpıştı: 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 11:09 | Son Güncelleme

 UŞAK'ta, işçileri taşıyan servis minibüsü ile ters yöne girdiği ileri sürülen otomobil çarpıştı, 1'i ağır, 17 kişi yaralandı.

Servis minibüsü, ters yöne giren otomobille çarpıştı: 17 yaralı

UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, işçileri taşıyan servis minibüsü ile ters yöne girdiği ileri sürülen otomobil çarpıştı, 1'i ağır, 17 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Uşak- İzmir karayolu, Çınarcık Rampası'nda meydana geldi. Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Veli Çetin (40) yönetimindeki 64 S 0380 plakalı servis minibüsü, ters yöne girdiği öne sürülen Ali Kırabalı (42) yönetimindeki 64 DA 189 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle karşı şeride geçen minibüs, yol kenarındaki kanala düştü.
Kazada, sürücüler Veli Çetin ve Ali Kırabalı ile minibüsteki 15 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Otomobil sürücüsü Kırabalı'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.

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Servis minibüsü, ters yöne giren otomobille çarpıştı: 17 yaralıServis minibüsü, ters yöne giren otomobille çarpıştı: 17 yaralı

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