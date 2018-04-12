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Servis minibüsüne TIR çarptı: 7 öğretmen yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 13:17 | Son Güncelleme

 ORDU'nun Fatsa ilçesinde, TIR'ın çarptığı servis minibüsündeki 7 öğretmen yaralandı.

Servis minibüsüne TIR çarptı: 7 öğretmen yaralandı

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde, TIR'ın çarptığı servis minibüsündeki 7 öğretmen yaralandı.
Kaza, Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana geldi. Erol Şirin yönetimindeki 55 K 6575 plakalı TIR, önündeki, öğretmenleri taşıyan Ahmet Elbaşı'nın kullandığı 52 M 7938 plakalı servis minibüsüne çarptı. Servis minibüsü de önünde bulunan 34 PC 8549 plakalı otomobile çarptı. Kazada, servis minibüsündeki 7 öğretmen yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ardından yaralılar ambulanslarla Fatsa Devlet hastanesine sevk kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Servis minibüsüne TIR çarptı: 7 öğretmen yaralandı

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