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Servis otobüsü, otomobile çarptı: 3 ölü, 9 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 09:19 | Son Güncelleme

DENİZLİ’nin Acıpayam İlçesinde servis otobüsü, kavşakta, taziyeden dönenlerin içinde bulunduğu otomobile çarptı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Acıpayam İlçesinde servis otobüsü, kavşakta, taziyeden dönenlerin içinde bulunduğu otomobile çarptı. Kazada, otomobildeki 3 kişi ölürken, 9 kişi de yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında Acıpayam İlçesi Antalya karayolu Akalan kavşağında meydana geldi. Bir süt fabrikasına işçileri götüren Kamil Alkan yönetimindeki 20 KS 488 plakalı servis otobüsü, Ahmet Özırmak yönetimindeki 10 BIR 59 plakalı otomobile çarptı. Servis otobüsü, önüne kattığı otomobili yaklaşık 25 metre sürükledi. Kazada, otomobilin sürücü Ahmet Özırmak ile yanındaki Cevriye Koca, Nurten Akkuş, Elif Özırmak ve Şaban Koca ile servis otobüsünün şoförü Kamil Alkan, işçiler Nevriye Tosun, Halil Ömek, Emine Ercan, Hasan Akın, Fatma Çakır ve Nevret Dereli yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Serinhisar ve Acıpayam Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Ahmet Özırmak, Cevriye Koca ve Nurten Akkuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralılardan Elif Özırmak’ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaza nedeniyle kapanan karayolunun Antalya istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık 1 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Otomobilde bulunanların, Acıpayam İlçesi Alca Mahallesi’nde ölen bir yakınlarının taziyesinden döndükleri belirtildi.

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