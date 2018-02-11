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Servis sapığına Yargıtay tokadı!

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 11:48 | Son Güncelleme

İş çıkışı bindiği servis aracında 17 yaşındaki çocuğu ellerini tutup öpmeye çalışan şoföre, yerel mahkeme ‘basit cinsel taciz’den para cezası verdi. Adalet Bakanlığı itiraz etti, Yargıtay olaya “Çocuğun basit cinsel istismarı” deyip kararı bozdu. Servis şoförü, 15 yıla kadar hapisle yargılanacak

Servis sapığına Yargıtay tokadı!

Serviste istismar girişimine verilen para cezası, Yargıtay’dan döndü. Karara konu olay, 2016’da İstanbul’da yaşandı. Bir işletmede çalışan 17 yaşındaki N.U., iş çıkışı servise bindi. Ancak şoför B.T. güzergâh değiştirerek N.U.’yu her zamanki yerde indirmedi. Bunu fark eden N.U. tepki gösterip araçtan inmek istedi. Ancak B.T. izin vermedi ve “Birlikte gezelim” dedi. N.U. bu teklifi de reddedince B.T. aracı park etti, arkaya geçip N.U.’nun yanına oturdu. Şoför ellerini tutup koltuğa yatırdığı N.U.’yu öpmek istedi. Genç kız bağırıp direnince eyleminden vazgeçen servis şoförü, koltuğuna geri döndü. Servisten inen N.U., eve gittiğinde durumu ailesine anlattı.

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2 BİN 240 TL CEZA

Ailenin şikâyeti üzerine servis şoförü gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, N.U. hakkında ‘basit cinsel taciz’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası talebiyle dava açtı.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Bakırköy 13. Asliye Caza Mahkemesi’ndeki duruşmada iddiaları doğrulayan sanık B.T., “Direnince öpmedim, vazgeçtim. Pişmanım” dedi. Mahkeme, B.T.’ye ‘iyi hal’ indirimi de yaparak 2 bin 240 TL adli para cezası verdi. Karar, temyiz edilmeyince kesinleşti.

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BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Dava dosyasını inceleyen Adalet Bakanlığı, sanığın eyleminin ‘cinsel taciz’ değil ‘cinsel saldırı’ suçu kapsamına girdiğini belirterek kanun yararına bozma istedi. Talebi görüşen Yargıtay 14. Ceza Dairesi, suçun ‘çocuğun basit cinsel istismarı’ olduğuna karar verdi. Daire, “Kanuna aykırı” dediği yerel mahkeme kararını bozdu. Bu karar sonrası yeniden yapılacak yargılamada servis şoförü sanık, ‘çocuğun basit cinsel istismarı’ suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar taciz

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ulan basit ne demek !! Bu durum o çocuk için ölümden daha beter. Kimse psikolojisi ne olacak diye düşünmüyor, empati kurmuyor, "he öpmüş mü bir şey olmaz" diyorlar resmen. Kusura bakmayın da öyle adaletin ...................
sonunda birileri hangi olayın basit hangi olayın ciddi boyutlarda olduğunu anlamış. sonucu merakla bekliyoruz.
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