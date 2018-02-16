TEM otoyolunda tekme tokat kavga! O anlar böyle görüntülendi!

TEM Otoyolu Samandıra Mevkii'nde bir motosiklet sürücüsü yolda ilerlerken arkadan bir servis şoförünün kendisine çok yaklaştığını iddia edip tepki gösterdi. Bunun üzerine servis şoförü aracını motosikletin önünde durdurdu.

İlk önce motosiklet sürücüsüne küfür eden şahıs ardından tekme tokat motosiklet sürücüsüne saldırdı. Serviste bulunanların araya girmesiyle kavga son bulurken, tüm bu yaşanan kavga anları motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.