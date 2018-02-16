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TEM otoyolunda tekme tokat kavga! O anlar böyle görüntülendi!

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 14:49 | Son Güncelleme

Motosiklet sürücüsü trafikte kendisini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle servis sürücüsüne el kol hareketi yaparak bağırdı. Sinirlenen servis sürücüsü de yolda aracını durdurup motosikletli gence tekme tokat saldırdı.

TEM Otoyolu Samandıra Mevkii'nde bir motosiklet sürücüsü yolda ilerlerken arkadan bir servis şoförünün kendisine çok yaklaştığını iddia edip tepki gösterdi. Bunun üzerine servis şoförü aracını motosikletin önünde durdurdu.

Trafikte terör saçan motosikletli kameradaTrafikte terör saçan motosikletli kamerada

İlk önce motosiklet sürücüsüne küfür eden şahıs ardından tekme tokat motosiklet sürücüsüne saldırdı. Serviste bulunanların araya girmesiyle kavga son bulurken, tüm bu yaşanan kavga anları motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet kavga

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Okuyucu Yorumları 35 yorum
Motorcular hakediyo dayak yemeyi
bi eşkıya daha.. alayınız dayağı hakediyorsunuz..
emniyet şeridinden niçin gider bu motorcu birde küfür eder vatandaşa yolları senin için mi boşaltacaklar
ülkemizde motorcular icin şerit olmadığı ve trafikte motorsikletleri araç katogorisine sokmadıkları icin en güvenli yerin orası olduğundan olabilirmi acaba ?
sana katiliyorum arkadasim onlarda arac gibi normal seritte seyretseler bu sikintilar olmaz bi sagdalar bi soldalar hepte haklilar ilginc
it servisçi. memleket eşkiya dolu
GINA GELDİ ŞU SERVİSÇİLERDEN YOLLAR SADECE ONLARA YAPILMIŞ GİBİ
Bence tekme tokat saldırmış ama ölümcül darbeyi o yemiş..
motorcu emniyet şeriti babanın şeritimi ..kurala uyan 1 motorcu görmedim tampon tampuna gidemezmiş allah bilir ne yaptın da servisci den tokatı yedi 1 kere adamın arabasında yolcu var hatalı olsa o yolcular onu kabul etmez ...sana trafikte hiç birşey yaptığını zannetmiyorum
Her ikisi de hatalı. Birincisi tampon tampona videosu yok, ikincisi küfür etmiş, üçüncüsü karşı tarafı el-kol hareketleriyle tahrik etmiş. Eğer karşı taraf trafiği tehlikeye atacak şekilde araç kullanıyorsa görüntüleri de varsa emniyetle paylaş cezasını onlar kessin.
ben olsam o motorcuyum döve döve hastanelik ederdim
aga sen kaşınmışsın
işin içinde hem servisçi hemde motorcu olunca ikiside birbirinin aynı kanı taşı sözüm hepsine değil ama bir çoğu böyle ışık dinlemez kural tanımaz herşey onlar için kurulmuş sananlar sonunda olan onlara ve mahsumlara oluyor biraz daha sakin sabır ve dikkat lazım
Motorcu Bal gibi dayağı hak etmiş. ama az dayak yedi bence. kafa göz dağılmaliydi ondan üzüldüm. ayrıca Motorcu olmak emniyet şeridi ihlali yapabilir demekmi.
motorcuları hak ediyor az bile yapmış
motorcu avanak isi gucu birakmis tek dert serviscimi
Emniyet şeridi açildurumlarda kullanılmıyormuydu.İstanbulda motorlu sürücüler için artık emniyet şeridi normal yolmuş gibi kullanıyorlar.Ayrıca sollama yaparkende sinyal yakmıyorlar.Motorlu araclarını normal binek taksi şeklinde kullanmalılar.araçların arasından geçmek kurallara aykırı vede siz matrix de değilsiniz.
sanki emniyet seriti motorculara tahsis edilmiş. tencere dibin kara olayı gibi
ARAÇLAR MOTORCULARI ARAÇ OLARAK GÖRDÜKLERİ ZAMAN HERŞEY ÇÖZÜLÜR
motor cuların içinde dayak yemeyi hak edenler çok fazla ....
bıktım bu tip motorculardan o kadar el kola hastanelik olmadığına şükür etsin
YİNE UCUZ MOTORSU UKALALIGI. EMNİYET ŞERİDİNDEN GİDİYORSUN DİGER SÜRÜCÜLERE HAKARET EDİYORSUN. NE TAMPON TAMPONASI. KURAL İHLALİNİN DANİSKASINI YAPAN MOTORCU. TAM BİR MOROTCU MAGANDALIGI YAŞANIYOR.
adama laf ediyorsun kendin emniyet şeridinden gidiyorsun. üstüne birde vızır vızır akan trafikte adam kovalıyorsun adama el kol hareketi yapıp dikkat dağıtıyorsun. ya adam sana bakarken direksiyon hakimiyetini kaybedipte kaza yapsa ne olacak. bu moto vlog'cular bu aralar çok kaşınıyor. bir gün bir tanesini mermi manyağı yapacaklar yolun ortasında o olacak en sonunda. eee o kadar atar yaptın ne oldu yedin dayağı oturdun aşağıya artizzz...
baştan sona izledim... motorcu dışında trafik kurallarını çiğneyen birisin8 göremedim... ettiği küfürde cabasi
BENCE MOTORCUYU İYİ DÖVEMEMİŞLER.
ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS Kampanyası başlatılsa bu tip darp olan tüm ispatlı vakalarda taraflara kusurları nisbetinde çok çok ağır para cezaları getirilse çok daha caydırıcı olur diye düşünüyorum Şimdiki durumda bu magandalar (her ikiside) ifadesi alınıp serbest bırakılır sonuç yarın gene aynı şeyler...
en sol şeritte dur kalk yaparken bariyerle aramdan geçen... yavaşlayan trafikte araç arasından geçen motorculara saydırıyorum... tırın gittiği şeritte ben gidiyorsam... sende bir şeritten gideceksin... ney mis motora göre şerit yokmuş...
kaskina kamera takan kendini trafik polisi zannediyor sanki hepsi kurallara uyuyormus gibi hepte hakli olduklari videolari sanal alemde paylasip duruyorlar
HAKETMİŞ ARKADAŞ AZ BİLE YEMİŞ
BU SEFER MOTORCU HAKLI....
araç sürerken zırt diye bir yerden çıkan trafik magandasına ne denir.
motorcu hak etmişsin oğlum o küfürünün karşılığı daha fazla olmalıydı
Bütün servisçiler aynı,kural tanmıuyorlar,oğlum okula servisle gidiyordu,hep tel konuşması araç kullanırken,kırmızı ışık ihlallleri servisten aldım.Servis şoförleri ancak zamanla yarışmak peşinde serviste hostes yok,v.s ama motorcularda sağ ,sol sinyal vermeden zıp zıp hareket ediyorlar onlarda ayrı tehlike,Sağdan araç sollanmaz,ama solluyorlar,
Abi ayrım yapmış gibi olmasın ama ben doğu kökenli şöförler kadar telefonla konuşan bi insan görmedim. telefon hiç kapanmıyor bi kulaklık takıyorlar mikrofon ağızlarında 10 dakka Türkçe 5 dakka kürtçe konuşuyorlar biyandan facebook. yol hiç umurlarında değil
Halimiz bu işte.
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