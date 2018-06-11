HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Servisçilerin eylemine biber gazlı müdahale

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2018 14:22 | Son Güncelleme

ATAŞEHİR'de araçlarına plaka tahdidi isteyen yüzlerce servisçi, eylem yaptı.

Servisçilerin eylemine biber gazlı müdahale

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR'de araçlarına plaka tahdidi isteyen yüzlerce servisçi, eylem yaptı. Seslerini duyurmak için Ankara'ya yürümek isteyen gruba polis biber gazıyla müdahale ederek yürüyüşe izin vermedi.
Ataşehir'de bulunan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası merkez binası önünde toplanan yüzlerce servis sürücüsü eylem yaptı. Üzerlerine “Servisçiler Haklarını Arıyor" yazılı tişörtler giyen grup üyeleri ellerinde Türk bayrakları sallayarak slogan attı. Burada bir basın açıklaması yapan grup, plaka tahdidi taleplerini gündeme getirmek için Ankara'ya yürüyüş yapmak istediklerini söyledi. Çevik kuvvet grubun yürüyüşüne izin vermedi. Polis müdürleri ile servisçiler arasında konuşmadan sonra grup, Kayışdağı Caddesine kadar çevik kuvvet eşliğinde yürüdü.

GERGİNLİK YAŞANDI
Kayışdağı Caddesi'ne ulayan grubun önü tekrar TOMA ile kesilerek yürüyüşün bitirilmesi istendi. Servisçilerde Ankara'ya kadar yürümek istediklerini söyleyerek eylemi sonlandırmadı. Servisçilerle polis arasında zaman zaman gerginlik yaşandı.

BİBER GAZLI MÜDAHALE
Polis müdürleri caddede trafiğin kapandığını söyleyerek megafonla grubun dağılması konusunda sık sık uyarı yaptı. Grup uyarılara aldırış etmeyerek eylemlerine devam etti. Bunun üzerine çevik kuvvet biber gazı sıkarak gruba müdahale etti. Müdahale sırasında bir servişçi yere düşerek yaralandı. Müdahale sonrasında servisçiler dağılarak trafik tekrar normale döndü.
(FOTOĞRAF)

Servisçilerin eylemine biber gazlı müdahaleServisçilerin eylemine biber gazlı müdahaleServisçilerin eylemine biber gazlı müdahaleServisçilerin eylemine biber gazlı müdahale

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
Evini kundaklayıp, 1 yaşındakini oğlunu alevlerin arasında bıraktı (2)Evini kundaklayıp, 1 yaşındakini oğlunu alevlerin arasında bıraktı (2)
İstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesinden şikayetçi olduİstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesinden şikayetçi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Abdulkadir Selvi, son oy oranlarını açıkladı! Kritik sınırın altında çoğunluğu kaybediyor

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Genç kadını çırılçıplak soyup... Olanlar karşısında dehşete düşeceksiniz!

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

Fenerbahçe Andre Gomes için pusuda bekliyor

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Kahramanmaraş'ta bomboş evde sünger yatağın üzerinde uyandı! Çığlıkları sokağı ayağa kaldırdı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Samsun'da dehşete düşüren kaza! Uzman çavuş havada defalarca takla attı!

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti

Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti

İstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesinden şikayetçi oldu

İstanbul Maltepe'de akılalmaz olay! Birlikte yaşadığı adamla evlenmesine izin vermeyen annesinden şikayetçi oldu

İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

İstanbul'un göbeğinde elektro şoklu taciz dehşeti!

Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı

Kaynana geline HIV davası açtı! Nikahsız eş cinayetle yargılandı

Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Arızalanan yolcu otobüsüne TIR çarptı: 2 ölü, 10 yaralı

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

Ankara’da apartmanın dördüncü katına yıldırım düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.