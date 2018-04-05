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Serviste unutularak ölen Alperen’in davasında kreş sahibi ve servis şoförünün tahliye talebine ret

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 16:29 | Son Güncelleme

İzmir’in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin’in serviste unutularak ölmesi ile ilgili davada sanıkların tahliye talebi reddedildi.İzmir Çiğli’de 15 Ağustos 2017 tarihinde serviste unutulan ve aracın içerisinde saatlerce kaldıktan sonra hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin’le ilgili davaya devam edildi.

Serviste unutularak ölen Alperen’in davasında kreş sahibi ve servis şoförünün tahliye talebine ret

İzmir’in Çiğli ilçesinde 3 yaşındaki Alperen Sakin’in serviste unutularak ölmesi ile ilgili davada sanıkların tahliye talebi reddedildi.
İzmir Çiğli’de 15 Ağustos 2017 tarihinde serviste unutulan ve aracın içerisinde saatlerce kaldıktan sonra hayatını kaybeden 3 yaşındaki Alperen Sakin’le ilgili davaya devam edildi. Karşıyaka 2. Asliye Ağır Ceza Mahkemesinde 6. celsesi yapılan duruşmaya Alperen’in annesi Buket Sakin ve babası Serkan Sakin’in yanı sıra acılı ailenin avukatları katıldı. Tutuklu sanıklar Tamer İ. ile Yurdagül İ. de duruşmada hazır bulundu. Sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ederken, mahkeme başkanı bu talebi reddetti. Bilirkişiye yollanan raporların henüz mahkemeye ulaşmaması sebebiyle duruşma 31 Mayıs tarihine ertelendi.

Kayıtlar incelenecek
Acılı ailenin avukatlarından Onur Keleş, dosya üzerinde titizlikle çalıştıklarını söyledi. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini savunan Keleş, “Ülkemizi ilgilendiren çok vahim bir olay yaşadık. Bunun üzerine bizler de aileyi yalnız bırakmamak adına görevi kabul ettik. Dosyanın üzerinde titizlikle çalışıp 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın öngördüğü cezaların en ağır haliyle verilmesi için mücadele veriyoruz. Adli mercilere güvenimiz tamdır. Tutukluluğun devamı kararının da yerinde olduğu kanaatindeyiz. Ancak diğer sanıkların da tutuklanması gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda taleplerimiz tekrar ediyor. Son teknik incelemeyi bizler gerçekleştireceğiz. Kamere kayıtları üzerinde gerekli çalışmaları yapıp bunları kamuoyuyla paylaşınca haklılığımız ortaya çıkacak” diye konuştu.

“Adalete güvenimiz tam”
Alperen’in babası Serkan Sakin ise adalete güvendiklerini yineledi. Sakin, “Adalete güvenimiz tam. Ancak bu kadar yalan, ihmalkarlık ve delil karartma varken davanın 2. Asliye Ağır Ceza Mahkemesinde devam etmesi bizi üzüyor. Bu dava kesinlikle ağır cezalık bir dava. Emsal davalara baktığımız zaman benzer davalardan müebbet kararları çıkmış. İnşallah adalet yerini bulacaktır. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan avukatlarımıza teşekkür ederim. İnşallah güzel şeyler olacak” dedi.
Geçtiğimiz 15 Ağustos günü Çiğli ilçesindeki bir anaokulunda yaşanan olayda, 3 yaşındaki Alperen Sakin servis içerisinde unutulmuş ve saatlerce araç içerisinde kalarak hayatını kaybetmişti. Servis şoförü Tamer İ., kreş sahibi ve aynı zamanda servis şoförünün eşi Yurdagül İ. olayın ardından tutuklanmıştı.

Serviste unutularak ölen Alperen’in davasında kreş sahibi ve servis şoförünün tahliye talebine ret

Serviste unutularak ölen Alperen’in davasında kreş sahibi ve servis şoförünün tahliye talebine ret

Serviste unutularak ölen Alperen’in davasında kreş sahibi ve servis şoförünün tahliye talebine ret

Serviste unutularak ölen Alperen’in davasında kreş sahibi ve servis şoförünün tahliye talebine ret

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