’Servisten geldik’ diyerek klimayı çaldılar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında, kendilerini servis personeli olarak tanıtan şüpheliler iş yerinin klimasını söküp kayıplara karıştılar.
Edinilen bilgiye göre, Kasımpaşa Mahallesindeki bir iş yerinde gerçekleşen olayda; kendilerini servis personeli olarak tanıtan şüpheliler klimanın bakımı için geldiklerini söylediler. Klimayı söküp araca yükleyen şüpheliler iş yerinden ayrıldılar. İş yeri sahibinin bir müddet sonra durumdan şüphelenip servisi sorgulamasıyla şüphelilerin servis elemanı olmadıkları ortaya çıktı. Olay hemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine haber verildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında biri cezaevi firarisi olan şüphelileri yakaladı. Şüpheliler İlçe Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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