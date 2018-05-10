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Servisten inerken ayağı takılan öğrenci ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 23:16 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, öğrenci servisinden indiği esnada ayağı takılan kız öğrenci, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, öğrenci servisinden indiği esnada ayağı takılan kız öğrenci, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Öğrenci servisinden inmeye çalışan ilkokul öğrencisi, minibüs durmadan inmek istediği esnada ayağı takılınca aracın altına girdi. Durumu fark eden sürücünün aracı durdurmasıyla olası facianın önüne geçildi. Minibüsün altından çıkan küçük kıza çevredekiler müdahale etti. Yaşanan o anlar ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

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