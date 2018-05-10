Servisten inerken ayağı takılan öğrenci ölümden döndü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, öğrenci servisinden indiği esnada ayağı takılan kız öğrenci, minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Olay, öğle saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Öğrenci servisinden inmeye çalışan ilkokul öğrencisi, minibüs durmadan inmek istediği esnada ayağı takılınca aracın altına girdi. Durumu fark eden sürücünün aracı durdurmasıyla olası facianın önüne geçildi. Minibüsün altından çıkan küçük kıza çevredekiler müdahale etti. Yaşanan o anlar ise bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Konya'da mayıs ayında kar sürprizi
Dünyanın ilk kadın temalı AVM'si olan Zeruj Port'un açılışında dikkat çeken görüntü
Trump 5 IŞİD üyesinin yakalandığını açıkladı! Ancak Türkiye'ye teşekkür etmeyi unuttu
Kendilerini bin liraya pazarlayan çift yakalandı
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Bülent Arınç 'Tamam-devam' tartışmasında tarafını açıkladı
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
'Yaşamaktan bıktım' demiş, ötenazi istemişti! Ölmeden önce son kez konuştu
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Zabıta 'vurun' dedi, kalabalık linç etti!
Korkunç ifadeler: Eşarbının arka bağ kısmını tutarak sıktım...
İstanbul'un en çapkın semti hangisi? İşte flörtte en şanlı yerler
Doktorlar göz kanseri olduğunu fark edemedi, yüzünde dev bir delik oluştu
Okuyucu Yorumları 0 yorum