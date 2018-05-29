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"Sessiz" alarmı fark etmeyince kıskıvrak yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2018 10:26 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da bulunan İSTOÇ sanayi sitesinde bir dükkana girerek hırsızlık yapmaya çalışan 4 kişi, içerde bulunan kameranın yönünü değiştirince  "sessiz alarm"dan uyarı geldi.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BAĞCILAR'da bulunan İSTOÇ sanayi sitesinde bir dükkana girerek hırsızlık yapmaya çalışan 4 kişi, içerde bulunan kameranın yönünü değiştirince "sessiz alarm"dan uyarı geldi. Sitenin girişini kapatan polis ekipleri, şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin plastik eşya satan dükkandan çaldıkları güvenlik kamera kayıt cihazı da kaçmaya çalıştıkları otomobilde bulundu.

SESSİZ ALARM GELDİ GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Bağcılar, Mahmutbey mahallesinde bulunan İSTOÇ Sanayi Sitesi'nde 10 Mayıs 2018 tarihinde meydana gelen olayda İşadamı N.K.'ya ait plastik eşya dükkanından "sessiz" alarm geldi. İçerde bulunan güvenlik kameralarının yönü değiştirildiğinde yada görüntü alınamaması halinde alarm verem sistemden gelen ikaz üzerine, sitenin tüm girişleri kapatıldı. Sadece 11. kapı açık bırakılırken site güvenlik görevlileri ve polis önlem aldı.

KENDİ KENDİLERİNE KAPIYA GELDİLER

İçerde bulunan araçların yönlendirildiği kapıya, çok geçmeden beyaz renkte bir araç yaklaştı. Alarm verildiğini fark etmedikleri için kapıya gelen 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler Edip M.(37), Ersin Ö.(30), Mustafa T.(31) ile Fatih D.(18)'nin kullandığı otomobilin kiralık olduğu ve sahte plaka takıldığı belirlendi. Otomobilde yapılan aramada güvenlik kamera görüntülerinin kaydedildiği kayıt cihazı bulundu.

ÇOK SAYIDA SABIKALARI ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliğinde yapılan soruşturmada şüphelilerin daha önceden hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak suçlarından polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

(FOTOĞRAF)

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