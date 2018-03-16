Sevdiği kızla ilgili tartışmada katil olan sanık, ilk duruşmada savunma yapmadı

Bursa’da, aşık olduğu kız arkadaşıyla görüştüğü iddiasıyla bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen sanık, ilk duruşmada savunma yapmadı.

Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, "adam öldürmek" suçundan müebbet hapsi istenen 31 yaşındaki İ.B., davanın tutuksuz sanığı eniştesi R.A. ile birlikte ilk kez hakim karşısına çıktı. Osmangazi ilçesine bağlı Tuna Mahallesi’nde geçtiğimiz Eylül ayında, 1 ay önce tanışarak aşık olduğu kız arkadaşı T.E. (18) ile görüştüğü ileri sürülen Tolga Üner’i (33) tabancayla vurarak öldürmekle suçlanan tutuklu sanık İ.B. savunma yapmayacağını söyledi.

Suçluyu kayırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanık R.A., olay günü sanık İ.B.’ye ait iş yerine gittiği sırada maktulün de orada olduğunu ifade ederek, "Maktul, ‘özel bir şey konuşuyoruz’ diyerek dışarı çıkarmak istedi. Fakat sanık buna gerek olmadığını söyledi. Bir kız yüzünden tartışıyorlardı. İ.B., maktule ’ben kıza telefon aldım, kendisiyle konuşuyorum, para verdim, sen bu kızla niye konuşuyorsun’ diye sordu. Maktul de sanığa ’kıza telefonu ben aldım, sen niye telefonunu veriyorsun’ diye cevap verince ortam gerildi. İ.T., maktule ’mahallemizde uyuşturucu satıyorsun, buna izin vermem’ deyince maktul de ’mahallenin kabadayısı sen misin’ diyerek küfretti. İ.B. belinden silahını çıkarıp, masaya koydu. Tartışma büyüdü ve maktul küfredip dışarı çıktı. Sanık da silahı alıp maktulün peşinden dışarı çıktı. Maktule ’kızla bir daha görüşme’ dedi. Tolga bu sırada dışarı çıktı ve sanığa ’elinden geleni ardına koyma’ dedi. Dışarıda da tartışmaya devam ettiler. Maktul silaha doğru hamle yapınca sanık da elindeki silahla Tolga’ya doğru bir el ateş etti. Tolga yere yığıldı. Ben kanayan yere tampon yapmaya başladım. O sırada sanık ambulansı aramamı ve kendisini oradan götürmemi istedi. Ben de denilenleri yaptım, kimseyi kayırmaya çalışmadım” dedi.

Duruşmada şahit olarak dinlenen genç kız T.E. ise olay anında orada olmadığını, cinayetin nasıl olduğunu bilmediğini belirterek, "Sanık İ.B.’den hoşlanıyordum. Bana telefon aldı. Telefonu kabul etmeyerek kırdım. Bunu niçin yaptığını hatırlamıyorum" dedi.

Dava eksiklerin giderilmesi için ertelendi.