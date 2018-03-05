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Sevgili nasıl bulunur?

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 23:24 | Son Güncelleme

Yazar Zeynep Bugay’ın Doğan Novus’tan yayınlanan ilk romanı 'Sevgili Nasıl Bulunur?' okurla buluştu.

Sevgili nasıl bulunur?

Sevgili Nasıl Bulunur? Hadi diyelim güç bela bulundu... O sevgilinin aşkından, samimiyetinden nasıl emin olunur? Bulunan sevgili nasıl elde tutulur? Bilumum saadet düşmanı kadının şerrinden nasıl korunulur? Kahramanımızın ismi Zeymek... Kendisine Bebek Kontesi diyenler de var. Eğitimine milyon dolarlar harcanmış bu genç kız, biraz kibirli, hafif nobran, biraz şımarık biraz sakar. Ve elbette, o da her kadın gibi kendi “kurtlu elmasının yarısının” peşinde. Kısmeti beklenmedik anda internet deryasında çıkıyor karşısına. Yakışıklı, sadık, varlıklı sevgili adayının lakabı: Merman! Ve işte böyle başlıyor Kontes’in aşkla imtihanı, sarsak aşk cambazlığı...

AŞK BİR SİRKTİR!

Aşk bir sirktir! diyen yazar Zeynep Bugay "Kadın olmak, full+full kısmet arayışında sıklıkla madara olmak, toplum tarafından ayıplanmak, tüm o yargılamalara rağmen ‘doğru erkek’le beraber olma hayali doğrultusunda türlü cambazlığa imza atmak demek. İşte bu yüzden, Aşk Bir Sirktir! İşte bu yüzden tüm kadınların hayatı, hatta benim gibi anlı şanlı bir Kontesin bile, alkışsız ve yasaklı bir sirktir. Tüm bu kısıtlamaların, dayatmaların, ayıplamaların içinde gerçek aşkı bulmak isteyen, uman tüm kadınlar için bu sirkte ayıbın yolları kayıp” diyerek başta tüm hemcinsleri olmak üzere okuru düşünürken, güldürmeyi umut ediyor.

YAZAR HAKKINDA

Yazar, senarist ve yönetmen Umur Bugay’ın kızı olan Zeynep Bugay, bir ekinoks gününde (21 Haziran 1979) İstanbul’da yarı İkizler yarı Yengeç burcu olarak doğdu. Kontesliğiyle pek bağdaşmayacak şekilde ilkokul hayatının tamamını Tombi ve Eti Puf yiyerek tam bir tembel teneke olarak geçirdi. Frankofon eğitimine başladığı ortaokul yıllarından itibaren (Sainte Pulcherie & Saint Michel) Arap atı gibi açılıp, takdir, teşekkür, plaket ne varsa topladı. Neden olduğunu hâlâ bilmemekle beraber Bilkent Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi’ni 3.98’lik CGPA ile akıllara şayan başarı ile bitirdi. Hayata atıldığında ise sırasıyla Kont Babasının (Umur Bugay) yanında prodüksiyon işçiliği, kurgu asistanlığı, çay-kahve getir götürücülüğü, telefon cevap vermeciliği, el yanında PR köleliği, MCCann Erickson’da reklamcılık yaptı. Hep birilerini sevdi, kimse tarafından gerçekten sevilmedi. Baktı ki derdi çok, kendisini gülümsetmek için yazdı. Bugün bekâr bir anne olan Bugay, yazdıklarının tüm hemcinslerini cesaretlendirmesini, gülerek aşkı aramaya teşvik etmesini umuyor! Bir de yıllar önce kaçarcasına geride bıraktığı NY’a kızı Lea ile geri dönmeyi ve orada yaşamayı umuyor.

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