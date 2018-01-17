‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay önceki akşam meydana geldi. İddialara göre, 24 yaşındaki Sinem A. özel bir şirkette sekreter olarak çalışıyordu. Önceki akşam Uğur G. (30) ve Süleyman B.(57) ile Beykoz Rüzgarlıbahçe Zambak Sokak’ta bir evde buluşarak alkol almaya başladı. Alkolün de etkisiyle evdekiler arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Saat sabah 04.00 sıralarında Sinem A. eline aldığı bıçakla önce Uğur G.’ye , daha sonra da Süleyman B.’ye sapladı. Evde çıkan gürültü üzerine apartman sakinleri polise ve saglik ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı olan Uğur G. ve Süleyman B. hastaneye kaldırılırken, Sinem A. ise olay yerine gelen Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Uğur G. hayatını kaybederken, Süleyman B.’nin ise tedavisi sürüyor.

“KÜFÜR ETTİ ÖLDÜRDÜM”

Emniyete götürülerek sorguya alınan Sinem A.’nın ise ilk ifadesinde, ”Bir arkadaşın evinde buluştuk. Benimle sevgili olmak istediğini söyledi. Ben de kabul etmeyince bana küfür etti. Ben de sinirlendim ve cinayeti işledim” dediği öğrenildi.