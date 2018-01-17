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‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 09:11 | Son Güncelleme 6 saat önce

İstanbul Beykoz’da bir evde bıçakla Uğur G.'yi öldüren ve Süleyman B.'yi yaralayan 24 yaşındaki Sinem A. isimli kadın gözaltına alındı. Kadının cinayeti evde birlikte alkol aldıkları esnada kendisine küfür edilmesi üzerine işlediği öne sürüldü.

‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı!

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay önceki akşam meydana geldi. İddialara göre, 24 yaşındaki Sinem A. özel bir şirkette sekreter olarak çalışıyordu. Önceki akşam Uğur G. (30) ve Süleyman B.(57) ile Beykoz Rüzgarlıbahçe Zambak Sokak’ta bir evde buluşarak alkol almaya başladı. Alkolün de etkisiyle evdekiler arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

Saat sabah 04.00 sıralarında Sinem A. eline aldığı bıçakla önce Uğur G.’ye , daha sonra da Süleyman B.’ye sapladı. Evde çıkan gürültü üzerine apartman sakinleri polise ve saglik ekiplerine haber verdi. Ağır yaralı olan Uğur G. ve Süleyman B. hastaneye kaldırılırken, Sinem A. ise olay yerine gelen Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Uğur G. hayatını kaybederken, Süleyman B.’nin ise tedavisi sürüyor.

“KÜFÜR ETTİ ÖLDÜRDÜM”

Emniyete götürülerek sorguya alınan Sinem A.’nın ise ilk ifadesinde, ”Bir arkadaşın evinde buluştuk. Benimle sevgili olmak istediğini söyledi. Ben de kabul etmeyince bana küfür etti. Ben de sinirlendim ve cinayeti işledim” dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Beykoz istanbul

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
NAMUSLU KAROYA BAK !!!! SABAHA KADAR HERİFLERLE İÇ BİRDE NAMUS AYAKLARINA YAT.
Başka şeyler varda burada yazılmıyor hepsi bilinen şeyler.
madem o kadar temiz kadınsın 2 erkekle evde alkol alıyosun hayr ola:?? sanırım ücrette anlaşmazlık cıktı:??
@benzinci bencede bir kadın 2 erkek alkol ev kimse masum ayakları çalmasın adama bak eşgal zaten
ahlak kalmadı insanlarda biri para yeme keyif yapma derdinde diğeri de üç kuruşa iş becerme derdinde.
tamamda evde bulaşmak ne demek. ya gitmişin işte.
Hangi sıfatla o evde bulustunuz, tanımadığın bir erkek mi,alkolde almissiniz,gece 4 te ne oldu ki bunlar oldu,soru çok cevap yok.
Temiz aile çocuğu. ! Senin, elin adamları ile o saatte ve alkol masasında işin ne? Hayat fiimlerdeki gibi değil; bunu anlayın gençler.
Olaya bak iki erkekle bir evde sabaha kadar alkol alacaksın yani ahlakın buna müsade edecek kadar geniş olacak yani bu karakterde olup bir küfürü veya bir teklifi şeref sayacaksın ilginç.
küfür olduğunu hiç sanmıyorum iş bitince parasını vermemiş olabilirler
İki erkekle alkol alacaksın ve onlar senle oturup sohmetmi edecek ? Alkol neden günah şişede durduğu gibi durmadığı için..
senin gece yarısı erkeklerle alkolle ne işin var ve bunu erkek yapmış olsaydı medya kıyamet koparırdı kadınlara verilen haklar çok fazla altyapımız uygun değil
oldurulen kadin olsaydi kiyamet kopardi tv ler basin gunlerce konusurdu.erkek e siddete hayir.erkeklerin inek gibi sagilmasinada hayir.kadinlara yapilan pozitif ayrimciliga son.
Kiminle içtiğine dikkat ediceksin...
güzel kadınmış, ama aklı havalarda.. edepli olsaydı bunu alan olmaz mıydı? Ama bu gibiler aşktan sevgiden anlamaz. tek bildikleri PARA PARA PARA
bence haketmişsindir o küfürü , o alemde ne işin varsa
Çok agresif olduk ! sokakta yürürken insanlara bakın kimsenin kimseye saygısı adabı yok herkesin kendine göre bir acelesi var ne arabalarındakiler korna basmaktan vazgeçiyor ne sağına soluna bakmadan yola atlayanlar. Kavga etmek çok kolay kalp kırmak insan yaralamak insan üzmek yazık ya. Bazen insan olduğuma utanıyorum. Siz hiç gereksiz yere zevk için kendi egosu için zarar veren bir hayvan gördünüz mü? Neyse hayırlı sabahlar.
Alkol yüzünden daha çok kişinin canı yanacak ! insan bu kadar kötülüğü olan bişeyi nasıl olurda meşru gösterip üstüne bundan zevk alır bu zamana kadar bu tarz işlerden başına birşeyler gelenlerin ve ölenlerin hepsi "biz ağzımızla içiyoruz" diyorlardı !! evet şimdi bişey olmayabilir yarında olmaz ama bunu kullanan ve ortamında bulunan her insanın illa ki başına birşeyler geliyor zaten haram olmasının mantığıda bu nice ocaklar söndü, Kadınlar şiddet gördü ama uslanmıcaz !
mahvolan hayatlar. kendinize dikkat edin
bence istediler vermedi zorla yaptılar alkolün etkisyle sonrada olan oldu
alkolden yüzbinlerce insan ölüyor her yıl. kanserden, sirozdan, alkole bağlı hastalıklardan, trafik kazalarından, ev ve iş kazalarından, kendini kaybedip binbir rezillik yapanından cinayetine cinnet geçirenine soygununa... içenlere sorsan desen ki kardeş yasaklansın mı ne dersin yüzbinlerce hayat kurtaracaksın var mısın? hepsi hayır der.
@ayrla25 AYNEN ÖYLE
Paradamı anlaşamadınız.
BİRBİRLERİNİ TANISALAR BİLE, HİÇ BİR EVDE 2 ERKEK BİR KADIN VEYA 2 KADIN BİR ERKEK SABAH 04'.00 KADAR ALKOL ALMAZ. İYİ NİYETLİ İSE ZAMANINDA BIRAKIR GİDERLER. AMAÇ BAŞKA İSE UZUN SÜRER. MESELE TAMAMEN DUYGUSAL(!) OLSA GEREK!?
genemi süleyman,!
bu senaryo ile hakimi kandıramazsın.. bi iki ay yapım dizisi izle..
Tepki göstermeseydi şimdi kendisi ölmüştü belki de!..
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