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Sevgililer Günü için 'Aşk-ı Pazar' kuruldu

YAŞAM HABERLERİ | 12.02.2018 09:58 | Son Güncelleme

14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında Trump Alışveriş Merkezi ‘Aşk-ı Pazar Festivali gerçekleştirdi.

Sevgililer Günü için 'Aşk-ı Pazar' kuruldu

İSTANBUL, (DHA) - 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında Trump Alışveriş Merkezi ‘Aşk-ı Pazar Festivali gerçekleştirdi. Pazarda tasarım bileklikleri, özel yapım bardaklar, keçeden yapılan cüzdan,sabun, çanta gibi birçok seçenek sevgililere sunuldu.

Sevgililer Günü için özel olarak kurulan ‘Aşk-ı Pazar’da, özel tasarım ürünler sergileyen butik markaların stantları 14 Şubat'a sayılı günler kala hala karar veremeyenleri ağırladı. Pazarda stant açarak her zevke göre hediye kutuları hazırlayan Füsun Tuna, "Sevgililer gelsin görsün, bir şeyler alıp birbirlerini mutlu etsinler diye buradayız. Standımda sevgililer günü kutularım var. Onun dışında da bir kadının erkek arkadaşına alabileceği araba kutusu var. Veya bir erkeğin kız arkadaşına alabileceği ruj, cüzdanın olduğu kutularım var. Lavanta kutum var, tamamen el yapımı ve doğal ürünlerden oluşuyor. Kahve severlere klasik bir kutum var. Fiyatlarım 80 liradan başlıyor, farklı kombinasyonlar yapıyorum. Böylece insanların hediye alma işini kolaylaştırıyorum" dedi.

"ÜRÜNLERİN FİYATI 20 LİRA İLE 60 LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Aşk-ı Pazar'da stant açan ve ürünlerinin fiyatı 20 lira ile 60 lira arasında değişen Elif Karahan ise, "14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 2 gündür buradayız. Stantta birçok ürün var ve tamamı el yapımı. Doğal taşlardan yapılan, eskimeyen taş boyama kolyelerimiz ve keçe yününden yapılan kolyelerimiz var. Ayrıca keçeden yapılmış farklı ebatlarda çantalar, cüzdanlar mevcut. Yine keçeden yapılmış yüzük ve broşlarımız var. Kahve tutmaçları, kalem ayracı gibi minik sevimli hediyelerimiz var. Pahada ağır değil ama baktığınız zamanda yüzünüzü gülümsetecek hediyeler bunlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aşk-ı Pazar'dan detay görüntüler

- Stant açan kişilerden röportajlar

Sevgililer Günü için 'Aşk-ı Pazar' kurulduSevgililer Günü için 'Aşk-ı Pazar' kurulduSevgililer Günü için 'Aşk-ı Pazar' kurulduSevgililer Günü için 'Aşk-ı Pazar' kuruldu

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