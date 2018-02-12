Sevgililer Günü için 'Aşk-ı Pazar' kuruldu

İSTANBUL, (DHA) - 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında Trump Alışveriş Merkezi ‘Aşk-ı Pazar Festivali gerçekleştirdi. Pazarda tasarım bileklikleri, özel yapım bardaklar, keçeden yapılan cüzdan,sabun, çanta gibi birçok seçenek sevgililere sunuldu.

Sevgililer Günü için özel olarak kurulan ‘Aşk-ı Pazar’da, özel tasarım ürünler sergileyen butik markaların stantları 14 Şubat'a sayılı günler kala hala karar veremeyenleri ağırladı. Pazarda stant açarak her zevke göre hediye kutuları hazırlayan Füsun Tuna, "Sevgililer gelsin görsün, bir şeyler alıp birbirlerini mutlu etsinler diye buradayız. Standımda sevgililer günü kutularım var. Onun dışında da bir kadının erkek arkadaşına alabileceği araba kutusu var. Veya bir erkeğin kız arkadaşına alabileceği ruj, cüzdanın olduğu kutularım var. Lavanta kutum var, tamamen el yapımı ve doğal ürünlerden oluşuyor. Kahve severlere klasik bir kutum var. Fiyatlarım 80 liradan başlıyor, farklı kombinasyonlar yapıyorum. Böylece insanların hediye alma işini kolaylaştırıyorum" dedi.