‘Sevgilim aldattı, uyuşturucu kullandım’ diyen sanığa 12.5 yıl hapis

Kayseri’de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan ve mahkemede “Sevgilim aldattı, manevi boşluğa düşüp kullandım” diyen sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
7 Ekim 2017’de Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alan denetimi kapsamında Talas ilçesinde denetim yaptı. Şüphe üzerine 26 yaşındaki M.Y.’nin ev, araç ve üzerinde de arama yapıldı. Aramada, 100 gram esrar, 8.5 gr eroin, 18.4 gram metamfetamin ve 6 adet Ecstasy hap ile 9 bin 405 lira para ele geçirildi. M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.Y. ve avukatı hazır bulundu.
26 yaşındaki tutuklu sanık M.Y. mahkemede “Kendim kullandım, kendime zarar verdim. Sevgilim tarafından aldatıldım, manevi boşluğa düştüm ve kullanmaya başladım. Üniversite ikinci sınıf öğrencisiyim. Beden eğitimi bölümü okuyorum. Okuluma devam etmek istiyorum” dedi. Sanığın avukatı da M.Y.’nin evde babasının emekli parası olan 15 bin TL’yi habersiz aldığını ve bu para ile uyuşturucu madde satın aldığını iddia etti.
Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.Y.’ye ‘ticaret saikiyle uyuşturucu madde bulundurma’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin TL adli para cezası verdi.
Son dakika! Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler
'Karım beni dövüyor' diyen damada büyük şok!
Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor
Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda
Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili haber var!
'Erdoğan'ın bugüne kadar yaptığı en önemli hata oldu'
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
Uludağ'ı alarma geçiren mesaj: Teyakkuza geçildi
Kemer'deki kanlı infazın ardından Rus basınından bomba iddia!
Apple'dan Kırmızı iPhone sürprizi
24 yıldır bedeninde şarapnel parçalarıyla yaşıyor
Bu eğitimden geçmek cesaret ister!
Okuyucu Yorumları 0 yorum