‘Sevgilim aldattı, uyuşturucu kullandım’ diyen sanığa 12.5 yıl hapis

Kayseri’de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan ve mahkemede “Sevgilim aldattı, manevi boşluğa düşüp kullandım” diyen sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

7 Ekim 2017’de Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alan denetimi kapsamında Talas ilçesinde denetim yaptı. Şüphe üzerine 26 yaşındaki M.Y.’nin ev, araç ve üzerinde de arama yapıldı. Aramada, 100 gram esrar, 8.5 gr eroin, 18.4 gram metamfetamin ve 6 adet Ecstasy hap ile 9 bin 405 lira para ele geçirildi. M.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık M.Y. ve avukatı hazır bulundu.

26 yaşındaki tutuklu sanık M.Y. mahkemede “Kendim kullandım, kendime zarar verdim. Sevgilim tarafından aldatıldım, manevi boşluğa düştüm ve kullanmaya başladım. Üniversite ikinci sınıf öğrencisiyim. Beden eğitimi bölümü okuyorum. Okuluma devam etmek istiyorum” dedi. Sanığın avukatı da M.Y.’nin evde babasının emekli parası olan 15 bin TL’yi habersiz aldığını ve bu para ile uyuşturucu madde satın aldığını iddia etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.Y.’ye ‘ticaret saikiyle uyuşturucu madde bulundurma’ suçundan 12 yıl 6 ay hapis, 25 bin TL adli para cezası verdi.