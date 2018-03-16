Sevgilisi ile görüşen genci öldüren sanık, savunma yapmadı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, kız arkadaşı Tuğba E. (18) ile görüştüğü gerekçesiyle tartıştığı Tolga Üner’i (33) tabancayla vurarak öldüren İsmail Belli (31), hâkim önüne çıktı. Ömür boyu hapsi istenen sanık Belli, duruşmada savunma yapmayacağını söyledi.

Merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi’nde geçen Eylül ayında meydana geldi. İsmail Belli, kız arkadaşı Tuğba E. ile görüştüğü için husumetli olduğu Tolga Üner ile kendi iş yerinde buluştu. İddiaya göre Belli, çıkan tartışmada tabancayla yakından ateş ederek Üner’i öldürdü. Olaydan sonra kaçarak ablasının evine saklanan İsmail Belli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı. Cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Belli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘Adam öldürmek’ suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan İsmail Belli ile olaydan sonra kaçmasına yardımcı olduğu iddia edilen ve hakkında ‘Suçluyu saklamak’ suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık Ramazan K.’nin yargılanmalarına başlandı. Tutuklu sanık Belli, ilk duruşmasında savunma yapmadı. Önceki ifadelerini tekrar eden İsmail Belli, 'Adam yaralama' suçundan açık cezaevinde yatarken Bursa’ya izinli geldiğini, daha sonra dönmeyip firari olarak yaşadığını söyledi. Sanık Belli, savunmasını isteyen Mahkeme Başkanı Kadir Ünal’a savunma yapmak istemediğini ifade etti.

Tutuklu sanık İsmail Belli’nin eniştesi Ramazan A. ise olay günü Belli’ye ait iş yerine gittiği sırada Tolga Üner’in de orada olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dükkâna girdiğimde Tolga bana ‘Özel bir şey konuşuyoruz’ diyerek dışarı çıkmamı istedi, İsmail ise kalmamı söyledi. İsmail ve Tolga, Tuğba E. yüzünden tartışmaya başladı. İsmail, Tolga’ya ‘Bir daha Tuğba ile görüşmeyeceksin’ diye bağırdı, sonra da tabancasını çıkarıp masanın üzerine bıraktı. Tolga da ‘Elinden geleni ardına koyma’ deyip dükkândan çıktı, İsmail de arkasından çıktı, tartışma dışarda da sürdü. Tartışma sırasında İsmail tabancayla bir el ateş etti. Tolga yere yıkıldı, ben kanayan yere tampon yapmaya başladım. O sırada İsmail ambulansı aramamı ve kendisini oradan götürmemi istedi. Ben de denilenleri yaptım, kimseyi kaçırmaya çalışmadım."

'TELEFONU KIRDIM'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Tuğba E. de olay anında iş yerinde bulunmadığını belirterek, İsmail’den hoşlandığını, kendisine telefon aldığını fakat daha sonra İsmail'in telefonu kırdığını, bunu niçin yaptığını ise hatırlamadığını söyledi.

Duruşma, eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.