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Sevgilisinden ayrılan genç kızın kendini bıçaklama anı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

BURSA'da erkek arkadaşı E.Y.

Sevgilisinden ayrılan genç kızın kendini bıçaklama anı kamerada

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA'da erkek arkadaşı E.Y. (23) ile tartıştıktan sonra ayrılma kararı alan Melisa K. (22), kendisini erkek arkadaşının gözü önünde defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fomara Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir birlikte olan Melisa K., ile E.Y. bir kafeye geldi. Kafede tartışmaya başlayan sevgililer, ayrılma kararı aldı. Masadan kalkan E.Y., kafenin asansörüne doğru gittiği sırada, Melisa K., çantasından çıkardığı bıçak ile kendisini defalarca bıçakladı. Yere yığılan Melisa K., ağır yaralı olarak Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın kendisini bıçaklama anı, kafenin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Sevgilisinden ayrılan genç kızın kendini bıçaklama anı kameradaSevgilisinden ayrılan genç kızın kendini bıçaklama anı kameradaSevgilisinden ayrılan genç kızın kendini bıçaklama anı kameradaSevgilisinden ayrılan genç kızın kendini bıçaklama anı kamerada

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