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Sevgilisini beklerken öldürülmüştü! Ankara'daki cinayet çifte infaz çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2018 15:22 | Son Güncelleme

Sevgilisini beklerken öldürülen gencin katil zanlısı sevgilisinin kocası çıktı. Zanlı önce eşinin telefonundan mesaj atarak çağırdığı sevgilisini, ardından da karısını öldürmüş

Sevgilisini beklerken öldürülmüştü! Ankara'daki cinayet çifte infaz çıktı

Ankara'nın Mamak ilçesinde Çatak Caddesi'nde bir evin önünde sevgilisini bekleyen 22 yaşındaki Savaş Türkmen'i silahla vurup öldüren zanlı sevgilisinin eşi Volkan Ö. çıktı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Mustafa Şekeroğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Ankara Emniyeti Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada olaydan kısa bir süre sonra katil zanlısı olduğu belirlenen Volkan Ö. yakalandı. Volkan Ö.'nün polise itirafı ise ikinci bir cinayeti ortaya çıkarttı. Zanlı 30 yaşındaki Volkan Ö., "Eşimi de Mamak'ta vurdum" dedi.

Sevgilisiyle buluşmaya geldi, sokak ortasında öldürüldüSevgilisiyle buluşmaya geldi, sokak ortasında öldürüldü

MESAJ ATIP ÇAĞIRMIŞ

Bunun üzerine Mamak'taki adrese giden polis jandarma bölgesinde Volkan Ö.'nün eşi 25 yaşındaki Cansu Ö.'yü pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü buldu. Volkan Ö., ayrılma aşamasında oldukları eşinin cep telefonundan birisiyle mesajlaştığını fark edince bu kişiye mesaj atıp çağırdığını söyledi. Volkan Ö., yaşadığı Kayseri'den ticari taksiye binerek randevu yerine gelen Türkmen'i öldürdükten sonra eşini de öldürdüğünü söyledi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.

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Ankara cinayet

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