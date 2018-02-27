Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Olay, 2016 yılının Ağustos ayında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Medine Caddesi üzerinde bulunan Piri Reis Siteleri'nde meydana geldi. Bir asansör firmasının ortağı olan Muammer Başak'tan haber alamayan ağabeyi Şuayip Başak, kardeşinin evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen kardeşinin kapıyı açmamasından şüphelenen ağabey, çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla kapıyı açtıran Başak, kardeşini battaniyeye sarılı hareketsiz halde buldu. Kardeşinin nabzını kontrol eden ağabey öldüğünü anlayıp durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan ilk inceleme sonucu Başak'ın boynunda boğulma izi olduğunu tespit etti. Yakınlarının bilgisine başvuran polis, Muammer Başak'ın Kırgızistanlı bir kadın arkadaşının olduğunu ve onunla birlikte yaşadığı bilgisine ulaştı. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis, Başak'ın sevgilisin bulmak için çalışma başlattı. KAYSERİ'DE YAKALANDI Evde inceleme yapan cinayet büro amirliği ekipleri, buldukları not defterinde yazılı Kayseri'den bir adres olduğunu belirledi. Çalışmasını derinleştiren polis, Başak'ın sevgilisi Kandaze Bekturova'nın da otobüsle Kayseri'ye gittiğini saptadı. Kayseri'ye giden polis, Bekturova'yı, saklandığı teyzesi A.K.'nin evinde yakaladı. Bekturova, sorgulanmak için Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi.

AVM tuvaletinde doğurduğu bebeği öldürdü! KIRGIZİSTAN’DAN ANTALYA’YA GELİP FUHUŞA ZORLANMIŞ Bekturova, polisteki ifadesinde iş vaadiyle Kırgızistan'dan Antalya'ya geldiğini ve burada fuhuşa sürüklendiğini öne sürerek, şöyle konuştu: "Kırgızistan’da bir otelde çalışıyordum. Bize Türkiye’de daha iyi imkanlarda iş olduğunu söyleyen bir kişi, ben ve arkadaşımı Antalya’ya getirdi. Bu kişi bize kendisine 3’er bin dolar borcumuz olduğunu ve bunu fuhuş yaparak ödememizi aksi halde pasaportlarımızı vermeyeceğini söyledi. Ben ve 5 arkadaşım burada fuhuşa zorlandık. Para karşılığı erkeklerle ilişkiye girerek borcumuzu ödemeye çalışıyorduk." Fethiye'de baba vahşeti! Kurşun yağmuruna tuttu... KENDİMİ ÖLDÜRECEKTİM, ONU ÖLDÜRDÜM Bertuvora, Antalya'da Muammer Başak ile tanıştığını belirterek, 2016 yılı Ocak ayında Konya’dan gelen Muammer Başak ile ilişkiye girdiklerini söyleyerek şöyle dedi: "Onunla aramızda duygusal yakınlaşma oldu. O benden, ben de ondan hoşlandım. Daha sonra sık sık Antalya’ya gelmeye başladı. Beni Konya’ya götürmek istediğini ve birlikte yaşamayı teklif etti. Borcum olan 3 bin doları ödedikten sonra mayıs ayında Konya’ya geldik. Onun stüdyo dairesinde yaşamaya başladım. Onun karısı oldum. Bir müddet sonra eve alkollü gelip beni dövmeye başladı. Olay gecesi yine alkollü geldi, beni dövmeye başladı. Sonra yatağın üzerinde sızdı."