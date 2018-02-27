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Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 10:57 | Son Güncelleme

Konya'da sevgilisi Muammer Başak’ı (24), eşarpla boğarak öldüren ve kokmasın diye cesedin başına vantilatör koyan Kırgızistanlı Kanzada Bekturova (28), 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kanzada Bekturova'yı azmettirdiği ileri sürülen Hüseyin Şeker'e de 12.5 yıl hapis cezası verildi. Son savunmasında pişman olduğunu belirten Kanzada Bekturova, ''Her şeyi ben yaptım, pişmanım'' dedi.

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Olay, 2016 yılının Ağustos ayında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi Medine Caddesi üzerinde bulunan Piri Reis Siteleri'nde meydana geldi. Bir asansör firmasının ortağı olan Muammer Başak'tan haber alamayan ağabeyi Şuayip Başak, kardeşinin evine gitti. Kapıyı çalmasına rağmen kardeşinin kapıyı açmamasından şüphelenen ağabey, çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla kapıyı açtıran Başak, kardeşini battaniyeye sarılı hareketsiz halde buldu. Kardeşinin nabzını kontrol eden ağabey öldüğünü anlayıp durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler yapılan ilk inceleme sonucu Başak'ın boynunda boğulma izi olduğunu tespit etti. Yakınlarının bilgisine başvuran polis, Muammer Başak'ın Kırgızistanlı bir kadın arkadaşının olduğunu ve onunla birlikte yaşadığı bilgisine ulaştı. Cinayet şüphesi üzerinde duran polis, Başak'ın sevgilisin bulmak için çalışma başlattı.

KAYSERİ'DE YAKALANDI

Evde inceleme yapan cinayet büro amirliği ekipleri, buldukları not defterinde yazılı Kayseri'den bir adres olduğunu belirledi. Çalışmasını derinleştiren polis, Başak'ın sevgilisi Kandaze Bekturova'nın da otobüsle Kayseri'ye gittiğini saptadı. Kayseri'ye giden polis, Bekturova'yı, saklandığı teyzesi A.K.'nin evinde yakaladı. Bekturova, sorgulanmak için Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği’ne getirildi.

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KIRGIZİSTAN’DAN ANTALYA’YA GELİP FUHUŞA ZORLANMIŞ

Bekturova, polisteki ifadesinde iş vaadiyle Kırgızistan'dan Antalya'ya geldiğini ve burada fuhuşa sürüklendiğini öne sürerek, şöyle konuştu:

"Kırgızistan’da bir otelde çalışıyordum. Bize Türkiye’de daha iyi imkanlarda iş olduğunu söyleyen bir kişi, ben ve arkadaşımı Antalya’ya getirdi. Bu kişi bize kendisine 3’er bin dolar borcumuz olduğunu ve bunu fuhuş yaparak ödememizi aksi halde pasaportlarımızı vermeyeceğini söyledi. Ben ve 5 arkadaşım burada fuhuşa zorlandık. Para karşılığı erkeklerle ilişkiye girerek borcumuzu ödemeye çalışıyorduk."

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KENDİMİ ÖLDÜRECEKTİM, ONU ÖLDÜRDÜM

Bertuvora, Antalya'da Muammer Başak ile tanıştığını belirterek, 2016 yılı Ocak ayında Konya’dan gelen Muammer Başak ile ilişkiye girdiklerini söyleyerek şöyle dedi: "Onunla aramızda duygusal yakınlaşma oldu. O benden, ben de ondan hoşlandım. Daha sonra sık sık Antalya’ya gelmeye başladı. Beni Konya’ya götürmek istediğini ve birlikte yaşamayı teklif etti. Borcum olan 3 bin doları ödedikten sonra mayıs ayında Konya’ya geldik. Onun stüdyo dairesinde yaşamaya başladım. Onun karısı oldum. Bir müddet sonra eve alkollü gelip beni dövmeye başladı. Olay gecesi yine alkollü geldi, beni dövmeye başladı. Sonra yatağın üzerinde sızdı."

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Bekturova, ifadesinde Muammer Başak, sızdıktan sonra daha önce Konya'da birkaç kez para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği Hüseyin Şeker'i telefonla aradığını ve kendisini öldürmeyi düşündüğünü söylediğini belirterek, "Hüseyin Şeker'i aradım. 'Kendimi öldüreceğim, dayanamıyorum' dedim. O da bana 'Kendini öldüreceğine, onu öldür' dedi. Telefonu kapatıp eşarbımı boynuna dolayıp 5 dakika boyunca sıktım. Öldüğünü anlayınca bıraktım" dedi.

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KOKMASIN DİYE CESEDİN YANINDA VANTİLATÖRÜ ÇALIŞTIRMIŞ

Muammer Başak’ın cesedini evden çıkarıp başka bir yere atmayı düşündüğünü belirten Bekturova, ifadesinde şunları söyledi:

"Muammer'i öldürdükten sonra cesetten kurtulmam gerektiğini düşündüm. Hüseyin Şeker'i arayarak, cesedi bir yere atmak için bana yardım etmesini istedim. Muammer'i öldürdüğüme inanmadı. Ben de internet mesajlaşma programından Muammer'in ceset fotoğrafını gönderdim. Hüseyin Şeker, bana yardım etmeyince evi topladım. Muammer'in cesedini battaniyeye sarıp evden çıkaracaktım,ama çok ağır olduğu için kaldıramadım. Cesedin yanı başına kokmaması için vantilatörü bırakıp çalıştırdım. Muammer’in otomobilini evinin önünden götürüp 1 kilometre uzakta bir yere bıraktım, anahtarını da parka attım. Sonra valizimi evden alıp Kayseri’deki teyzemin yanına gittim." Bekturova'yı azmettirdiği ileri sürülen Hüseyin Şeker çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25 YIL HAPİS CEZASI

Kanzada Bekturova ve Hüseyin Şeker'in Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Son sözü sorulan Bekturova, "Her şeyi ben kendim yaptım, pişmanım'' dedi. Mahkeme heyeti, Bekturova'ya 'kasten adam öldürme' suçundan 25 yıl, azmettirdiği ileri sürülen Hüseyin Şeker'e de 12,5 yıl hapis cezası verdi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Konya cinayet muammer başak kanzada bekturova

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
KAFAYI KAPAT, TESETTÜRE GİR, FUHUŞA BAS GAZA. NE GÜZEL YAAA. ADAM ÖLDÜR, KAÇ, PARAYLA KENDİNİ SAT . KAFANI KAPATTIN MI OLDU BİTTİ NAMUSLUSUN...
bu orta asyalılar hep böyle.sakın yardım etmeyin.
hüseyin şeker lafın gelişi söyleniş o sözü gibi duruyor, tabi bu haberde yazılana göre. hüseyin şekerin maktulle illiyet bağı yok ve yaptığı sadece bu cümleyi kurmak ise verilen ceza fazla. ki kadının ifadesinde zorla parayla birlikte oluyordum sonra maktul borcumu ödedi ve konyaya taşındık diyor ve konyada para karşılığı birlikte olduğum hüseyin şekeri aradım diyor. burası da deşilmesi gereken bir nokta. ya yetersiz haber ya da yetersiz bir muhakeme süreci.
Bu ortaasyanın insanına Türk deniliyor itimat ediliyor, özbekleride gördük, kimse evine almıyor birşeylerim çalınır diye, Türkiyeyi sınır kapılarını açtılar , afganistan dağlarındaki çobanlar Türkiyede nufusları abartısız 3 milyon ve halende geliyorlar, Türkiyenin kıt imkanları var bunlara karşın su kıtlığıda başlayacak, önceden Osmanlı zamnındada göç olurdu, köylüler kendi arazilerine zaten kimseyi koymazlardı şehirlere gelen yabancı halkıda devlet hemen kayıt altına alır asker yazar ve azda olsa vergi alırdı, veya yardım ederdi, ama şimdi Türkiyede alt üst komşu yabancı ne idüğü belli değil
olan öbür erkeğe oldu laf olsun diye kendini öldüreceğini onu öldür dedi nasılsa öldürmez düşüncesi ile ama hapı yuttu şimdi bedavadan
ÜLKEDEKİ YABANCILARA LANET OLSUN DEFOLUN ÜLKENİZE İÇ SAVAŞ ÇIKMASINA AZ KALDI BUNE BE MÜLTECİ KAMPI RESMEN LANET OLSUN BU HALE SOKANLARDA EMEĞİ GEÇENLERDE. HERYER SURİYE AFGAN PAKİSTAN TÜRKMENİSTAN KIRGIZYTAN ÖZBEKİSTAN RUSYA İRAN IRAK DÜNYADA NERDE AÇ İŞSİZ VARSA ÜLKEMİZE DOLUŞMUŞ. BİZLER SESSİZ KALMAYA DEVAM EDELİM TAKİ AH AH DİYENE KADAR :)
Afrikanın, Orta Asyanın, Ortadoğunun ne kadar HIRSIZI UĞURSUZU varsa hepsi geldi bizim şehirlere yerleşti.
Hüseyin Şekere gereksiz ceza verilmiş.
BUNLARI GET,REN O ŞEFSZ İDE YAKALAYIP CEZASI VERİLMELİDİR...NE DEMEK FUHUŞ YAPTIRMAK.....CEZASIZMI KALSIN...
su testisi su yolunda kırılır
Türkler beklenendir,misafirperverdir,ekmeğinin yarısını bölüp verir hatta canını bile verir diye diye ülkeyi dingonun ahırına çevirdiler, o kadar yüz buldularki Afganistandan kamyonlarla geliyorlar artık,yakında suriyeliler azınlık olacak
İYİ TAŞLAR YERLİ YERİNE KONMUŞ...
dünyada kim ipini koparmişsa ülkemize geliyor dingo ahırı mazzzzzla.
YAHU NE VAR BU HAYATIN ÇİZGİSİNDE BİR TÜRLÜ ÇÖZEMEDİM BİR KAÇ DAKİKALIK ZEVK İÇİN YAPILIR MI BUNLAR NEDEN BU YÜZDE DOKSAN DOKUZU İSLAM DENİLEN MİLLETİN EVLATLARI NEDEN BU HALE GELDİLER GETİRİLDİLER DAHA BİR GÜN ÖNCE BİR SAAT ÖNCE AFRİNE ŞEHİT OLMAYA GİTMEK İÇİN CAN ATAN BU NESİLLERE NELER OLUYOR ZİNA UYUŞTURUCU İNTERNET ÇOCUK TACİZCİLERİ YAŞ 11 OLMUŞ BEN DEMİYORUM DEĞERLİ KIYMETLİ DEVLETİMİN İLGİLİ KURUMLARI RAPORLARI DİYOR EYYYY HAT NE OLACAK BİZİM MİLLETİMİZİN HALİ PÜRMELALİ NEDEN 200 KÜSÜR ÜNİVERSİTE VE OKUMUŞ HOCALARI NEDEN BİR ARAYA GELİP BEYİN JİMNASTİĞİ ÇALIŞMASI YAPMAZ ÇÖZÜM ÜRETMEZ
şu yazılan habere göre hüseyin şekerie verilen ceza çok fazla bence gereksiz...
Hüseyin bu işte NİYAZİ olmuş
şurda yazı bile yazdığımız zaman bile müebbet alabiliriz kimseye ne selam verin nede agzınızı açın
hüseyin şekere cezayı saçma bulanlar hangi kafa yapısında bilmiyorum ama kendisini de baskasını da öldürmek isteyen insanın psikolojisi o an ne kadar saglıklı olabilir ki ne sacmalıyorsun sen demek yerine onu öldür diyebilmiş aynı şekilde kendini öldürmek isteyene de denmez esprisi de yapılmaz
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