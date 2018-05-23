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Sevgilisini öldürmekle suçlanan sanık: Töhmetle yaşamak istemiyorum

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 12:41 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, diş hekimi Özgür Özen'in (38) ölümüyle ilgili ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan erkek arkadaşı tutuklu sanık Yücel Düzenli (39), "Ben sevdiğim kadını öldürmüş olmanın verdiği töhmetle ömür boyu yaşamak istemiyorum" dedi.

Sevgilisini öldürmekle suçlanan sanık: Töhmetle yaşamak istemiyorum

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, diş hekimi Özgür Özen'in (38) ölümüyle ilgili ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan erkek arkadaşı tutuklu sanık Yücel Düzenli (39), "Ben sevdiğim kadını öldürmüş olmanın verdiği töhmetle ömür boyu yaşamak istemiyorum" dedi.
Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi'ndeki 11 katlı apartmanın bahçesinde, 1 Şubat 2017 günü saat 21.30 sıralarında, ağır yaralı kadın bulundu. 2 çocuk sahibi, diş hekimi Özgür Özen olduğu anlaşılan kadının, 5'inci kattaki evinin balkonundan düştüğünü tahmin eden çevre sakinleri, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Özen'in vücudunda çok sayıda kırık olduğunu tespit etti. Özen'in eşi olduğunu öne süren bir kişi, sitenin bahçesine gelerek, "Bizi bırakma. Neden yaptın?" diye feryat etti. Özgür Özen'in eşinden boşandığını, çocuklarıyla yaşadığını bilen çevre sakinleri ise tanımadıkları kişiden şüphelenip, polise bildirdi. Polis, Özgür Özen'in eşi olmadığı anlaşılan Yücel Düzenli'yi gözaltına aldı. Hastanede tedaviye alınan Özen, yakınlarına, sevgilisi Düzenli'nin kendisine şiddet uyguladığını söyledi. Özgür Özen, birkaç saat sonra yaşamını yitirirken, Yücel Düzenli ise tutuklandı.
Yücel Düzenli hakkında, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu sanık Düzenli, bugün görülen duruşmada Özgür Özen'i sevdiğini söyledi. Düzenli, "Ben maktulün ölmesini gerektiren herhangi bir şey yapmadım. Özgür Özen'in eski eşinden aldığı tehditler nedeniyle psikolojisi iyi değildi. Ben kendisini iyi hissetmesi için uğraşıyordum. Zaman zaman her evde olduğu gibi bizim de aramızda sorunlar olurdu; ama bunları da aşardık. Ben sevdiğim kadını öldürmüş olmanın verdiği töhmetle ömür boyu yaşamak istemiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, Yücel Düzenli'nin tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için erteledi.

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Sevgilisini öldürmekle suçlanan sanık: Töhmetle yaşamak istemiyorum

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