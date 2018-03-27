Sevgilisinin yanında 2 çocuk annesi eşini öldürdüğü iddia edildi

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesinde yaşayan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Gül Gülizar Ayalp'tan bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Ayalp'ın ailesi kızlarının bulunması için bir televizyon kanalında yayınlanan programa çıkarak yardım istedi.

Konuyla ilgili harekete geçen Narlı Jandarma Komutanlığı ekipleri kayıp olarak aranan Ayalp'ın bulunması için çalışma başlattı. Jandarma ekipleri konuyla ilgili olarak olayın şüphelisi Gül Gülizar Ayalp'ın eşi Kemal Ayalp ve sevgilisi olduğu ileri sürülen Güler Özkaraman isimli şahıs hakkında gözaltı kararı çıkardı. Alınan gözaltı kararı sonrası kayıp kadının eşi Kemal Ayalp ile sevgilisi olduğu iddia edilen Özkaraman yakalanarak gözaltına alındı.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan şahıslardan Kemal Ayalp ve Güler Ö. çıkarıldığı mahkemece delil yetersizliğinden adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Daha sonra Şehitkamil Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye esnasında, Gaziantep'in Sehitkamil ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi yanında bulunan mezarlığın üst kesimindeki çalılıklar arasında bir kadın cesedi olduğunu tespit etti. Çürümüş kadın cesedi bulan jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri durumu Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Jandarma ekiplerince olay yeri ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından bulunan kadın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.