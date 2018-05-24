Sevgilisiyle buluşan eski kocasını, kadının eşine yakalattı (Yeniden)

Burhan CEYHAN/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yaşayan S.A. ile eşi M.D.'nin ilişkisi olduğunu öğrenen B.G., durumu S.A.'nın eşine haber verdi. Kızgın koca, Ankara'dan eşiyle buluşmaya gelen M.D.'yi evde bekleyen arkadaşlarıyla yakaladı. Yaşanan arbededen bir fırsatını bularak kaçan M.D., yaşanan kovalamacada okulun demir parmaklıklarına sıkışınca polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay gündüz saatlerinde, Nazilli ilçesindeki Yavuz Selim İlköğretim Okulu bahçesinde meydana geldi. Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan B.G. (34), 13 yıllık kocası M.D.'nin (36), Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi S.A. (30) ile ilişkisi olduğunu öğrendi. Eşinin telefonunu kontrol eden kadın, kocasının daha önce Aydın'a giderek sevgilisiyle buluştuğunu telefondaki resimleri görünce anladı. Sosyal medyadan yaptığı araştırma sonucu S.A.'nın eşi A.A.'ya (33) ulaşan B.G., eşinin telefonundaki fotoğrafları aldatılan kocaya göndererek durumu anlattı. B.G. bu ilişki yüzünden kocası M.D.'ye boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken gizlice kocasının telefonun tekrar ele geçiren B.G., eşinin Whatsapp konuşmalarından S.A. ile tekrar buluşacağını öğrenmesi üzerine durumu A.A.'ya bildirdi. Öte yandan B.G.'nin eski eşi M.D.'den geçen 13 Nisan'da boşandığı öğrenildi. EŞİNİ, AİLESİNE YOLLAYARAK BEKLEMEYE BAŞLADI Eşinin kendisini aldattığını öğrenen A.A., eşi S.A'nın ailesini çağırarak durumu bildirdi. Aile kızlarını alarak Kuşadası ilçesindeki evlerine götürdü. Plan yapan A.A. durumu babası ve arkadaşlarına haber vererek Yıldıztepe Mahallesi'ndeki evinde M.D.'yi beklemeye başladı. Ankara'dan gelen M.D.'nin sokakta beklediğini pencereden gören A.A. işe gitme bahanesiyle apartmandan çıktı. A.A.'nın gittiğini zanneden M.D.'nin apartmana girmeye çalıştığını gören A.A.'nın arkadaşlarını fark eden M.D. kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan M.D. ile A.A. ve arkadaşları arasında arbede çıktı. Kızgın koca ve arkadaşlarının elinden bir anlığına kurtulan M.D. Yavuz Selim İlköğretim Okulu'nun demir parmaklıklarından bahçeye atlamaya çalışırken A.A.'nın arkadaşları tarafından tekrar yakalandı. Ayağı demir parmaklıklara sıkışan M.D.'yi gören okul öğretmenlerinden biri yaklaşarak ne olduğunu öğrenmeye çalıştı. Olayı öğrenen öğretmen durumu polise bildirdi. ÖN BAHÇEDE KANTİN AÇILIŞI YAPILIRKEN, ARKA BAHÇEDE OLAY OLDU Olayın arka bahçede yaşandığı sıralarda ise okulun ön bahçesinde Nazilli Belediye başkanı Haluk Alıcık'ın yaptırdığı kantin açılışının töreni yapılıyordu. Belediye Başkanı ve protokolün açılış töreni yaptığı sırasında okulun bahçesine giren polis ekipleri M.D.'yi sıkıştığı demir parmaklıklardan kurtardı. Bahçede teneffüse çıkan öğrencilerin şaşkın bakışları arasında gözaltına alınan M.D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

