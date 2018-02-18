Sevgilisiyle buluşmaya geldi, sokak ortasında öldürüldü

Edinilen bilgilere göre, kız arkadaşı ile buluşmak için Kayseri’den yola çıkan Savaş Türkmen (22), gece yarısı 38 T 0369 plakalı ticari araçla Ankara’ya geldi. Ekin Mahallesi 1615. Sokak üzerindeki bir evin önünde inen Türkmen, burada bina içinden çıkan silahlı bir kişinin saldırısına uğradı.

Saldırgan ile Türkmen arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Saldırgan, kovalamaca sırasında silahına başvurdu. Kurşunların hedefi olan Türkmen, yol kenarındaki boş arsada kanlar içinde kaldı.

O anlara şahit olan taksi şoförü, kendisine de ateş eden zanlının elinden kaçarak polise sığındı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz gencin vücuduna isabet eden kurşunların etkisiyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Taksicinin genci bıraktığı adrese gelen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

ZANLININ AYAKKABISI OLAY YERİNDE

Sokak üzerinde çok sayıda mermi kovanı bulunurken, kovalamaca esnasında zanlıya ait tek ayakkabının olay yerinde kaldığı görüldü. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı polisler, bölgede çalışma yaptı.

TUZAK İHTİMALİ

Tuzağa düşürülmüş olabileceği değerlendirilen Türkmen’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay hakkında soruşturma sürüyor.

(İHA)