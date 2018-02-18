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Sevgilisiyle buluşmaya geldi, sokak ortasında öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2018 06:22 | Son Güncelleme

Kız arkadaşı ile buluşmak için Kayseri’den Ankara’ya gelen genç, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, kız arkadaşı ile buluşmak için Kayseri’den yola çıkan Savaş Türkmen (22), gece yarısı 38 T 0369 plakalı ticari araçla Ankara’ya geldi. Ekin Mahallesi 1615. Sokak üzerindeki bir evin önünde inen Türkmen, burada bina içinden çıkan silahlı bir kişinin saldırısına uğradı.

Saldırgan ile Türkmen arasında bir süre kovalamaca yaşandı. Saldırgan, kovalamaca sırasında silahına başvurdu. Kurşunların hedefi olan Türkmen, yol kenarındaki boş arsada kanlar içinde kaldı.

O anlara şahit olan taksi şoförü, kendisine de ateş eden zanlının elinden kaçarak polise sığındı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz gencin vücuduna isabet eden kurşunların etkisiyle hayatını kaybettiğini tespit etti. Taksicinin genci bıraktığı adrese gelen polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

ZANLININ AYAKKABISI OLAY YERİNDE

Sokak üzerinde çok sayıda mermi kovanı bulunurken, kovalamaca esnasında zanlıya ait tek ayakkabının olay yerinde kaldığı görüldü. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği’ne bağlı polisler, bölgede çalışma yaptı.

TUZAK İHTİMALİ

Tuzağa düşürülmüş olabileceği değerlendirilen Türkmen’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olay hakkında soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
KALİTESİZ BAYANLARDAN HERŞEY BEKLENİR. YAZIK OLMUŞ ÖLEN GENCE..
kayseriden ankaraya sevgilisinin evine gece yarısı gidiyor..silahla kovalananıyor..sizce ne olabilir..kıza sorsunlar herşeyi anlatır o saldırganında kim olduğunu o söyler..ama kızda emin olamaya bilir..3 4 tane sevgilisi varsa kimin yaptığını kestiremez..ama polise kolaylık sağlar tüm sevgililerini söylesin..
Katil niye serbest bırakılmış peki
taksicidende süphelendim. oarada anlaşamamış olabilirker ama kız taksici olsa görürmüydü acaba ?
taksiyle kayseriden ankaraya gelmiş.ALLAH AKIL FİKİR VERSİN.
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