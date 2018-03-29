Sevilen yazarlar D&R’da okurlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor

İSTANBUL, (DHA)-D&R tüm Türkiye’de düzenlediği imza günleri kapsamında birbirinden ünlü yazarları sevenleriyle buluşturmayı sürdürüyor.

"Üç Kız Kardeş" kitabıyla tüm Türkiye’deki D&R mağazalarında okuyucularıyla buluşan İclal Aydın 30 Mart Cuma D&R Kayseri Park'ta, 31 Mart Cumartesi D&R Nevşehir Nissara’da, 1 Nisan Pazar günü ise D&R Konya Kulesite’de olacak. Roman ve öyküleriyle geniş kitlelere ulaşan Doğu Yücel 31 Mart Cumartesi D&R Tunalı’da Ankaralı sevenleriyle buluşacak. Polisiye romanların usta kalemi Ahmet Ümit 1 Nisan Pazar D&R Capitol’de, ünlü oyuncu Nilüfer Açıkalın ise kitapları Hüzün Süpüren, Yoldan Çıkmış Öyküler, Karanlıkta Çok Güzelim’i imzalamak için 31 Mart Cumartesi D&R Suadiye’de kitapseverler ile bir araya gelecek.Finlandiyalı genç pop yıldızı Isaac Elliot da 1 Nisan Pazar günü hayranlarıyla D&R Trump’ta buluşacak.

Son zamanların popüler yazarlarından Miraç Çağrı Aktaş 31 Mart Cumartesi D&R Gaziantep Forum’da, 1 Nisan Pazar D&R Hatay Antakya Palladium’da, çocuk sağlığı konusunda yazdığı kitaplar ile tanınan ve sevilen Hayri Gözlükgiller ise 1 Nisan Pazar D&R Nautilus’ta olacak.