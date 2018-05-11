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Şevket Dağ İlköğretim okulu bomba ihbarı nedeniyle boşaltılıyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 15:27 | Son Güncelleme

Haebr-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Esenler'de bulunan Ressam Şevket Dağ ilk öğretim okulu bomba ihbarı nedeniyle boşaltılıyor

Haebr-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA Esenler'de bulunan Ressam Şevket Dağ ilk öğretim okulu bomba ihbarı nedeniyle boşaltılıyor

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