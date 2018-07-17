Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, anızda başlayıp ormana sıçrayan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helikopter ve 2 uçakla havadan, ayrıca çok sayıda yer ekibinin ise karadan müdahalesiyle yaklaşık 2 buçuk saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Ekipler havanın kararması nedeniyle çalışmalarını karadan sürdürüyor.
Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)
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