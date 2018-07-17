Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı (3)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, anızda başlayıp ormana sıçrayan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını söndürüldü. Yangında toplam 5 hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)

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