Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı (3)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, anızda başlayıp ormana sıçrayan ve rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangını söndürüldü. Yangında toplam 5 hektarlık makilik ve ormanlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.
Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)
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