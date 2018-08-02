Seydikemer'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Sedat ÜNAL/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Fethiye-Kaş karayolu Çobanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Fethiye'den Kaş yönüne giden Mehmet Kılıç yönetimindeki 34 AGH 625 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Salih Pehlivan yönetimindeki 48 FY 651 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobilin sürücüsü ile Pehlivan'ın kullandığı otomobilde bulunan yakını Hatice Cesur yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi ile Özel Fethiye Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hatice Cesur, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.
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