Seydikemer'de kaza: 2 ölü, 4 yaralı

Sedat ÜNAL / SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, iki otomobilin karşılıklı çarpıştığı kazada 1'i çocuk 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında, Çaltıözü Mahallesi'nde, Fethiye- Kaş karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesi yönüne giden Adil Özdemir yönetimindeki 07 FJ 699 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bilal Aslan yönetimindeki 07 SUE 94 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezine ihbarıyla karayoluna sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Özdemir'in aracındaki Rasih Özdemir (12) ile henüz kimliği belirlenemeyen bir kadının öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Özdemir, aracında bulunan Doğukan Çeto, diğer otomobilin sürücüsü Aslan ve yanındaki Serkan Aslan ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Fethiye- Kaş karayolunda, araç kuyruğu oluştu. Cenazelerin ve araçların kaldırılmasının ardından yoldaki ulaşım normale döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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