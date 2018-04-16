Seydikemer’de şüpheli ölüm

Muğla’nın Seydikemer İlçesinde zeytin bahçesi içinde başında vurulmuş halede bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Bağlıağaç Mahallesi’nde bir zeytin bahçesinde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri, zeytin bahçesindeki kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada ölen kişinin Ragıp Semet’e (25) ait olduğu belirlendi. Başından av tüfeğiyle vurulduğu belirtilen Semet’in olay yeri yanında bulunan av tüfeğine de el konuldu.

Semet’in cesedi, Fethiye Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemeden sonra otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.