Seydikemer’de şüpheli ölüm

Muğla’nın Seydikemer İlçesinde zeytin bahçesi içinde başında vurulmuş halede bir erkek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Bağlıağaç Mahallesi’nde bir zeytin bahçesinde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Jandarma ve sağlık ekipleri, zeytin bahçesindeki kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan araştırmada ölen kişinin Ragıp Semet’e (25) ait olduğu belirlendi. Başından av tüfeğiyle vurulduğu belirtilen Semet’in olay yeri yanında bulunan av tüfeğine de el konuldu.
Semet’in cesedi, Fethiye Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemeden sonra otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi
Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!
Kirpinin peşinden giden çoban keşfetti! Görenler hayran kalıyor
Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim
Ahmet Hakan'dan Ahmet Davutoğlu için çok sert ifadeler: Sarhoşluk sürüyor
Macron'dan operasyon yorumu: Türkiye ve Rusya'nın arasını açtık
Aksaray'da arkadaşının oturduğu apartmanın boşluğunda ölü bulundu
Fransa karıştı! Göstericiler ortalığı savaş alanına çevirdi
Sazlıbosna Barajı'nda balıkçılar 5 yaşında kız çocuğu cesedi buldu!
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum