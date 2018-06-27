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Seydikemer'de yangın; alevler yerleşim yerine 2 metre kala söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2018 21:04 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, tarım arazisinde yakılıp, tamamen söndürülmeden bırakılan ateşten kaynaklanan yangında, 4 hektar bozuk orman ile 30 hektar tarım arazisi yandı.

SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, tarım arazisinde yakılıp, tamamen söndürülmeden bırakılan ateşten kaynaklanan yangında, 4 hektar bozuk orman ile 30 hektar tarım arazisi yandı. Yerleşim yerine 2 metre kala, yangın havadan ve karadan müdahele ile 2 saatte güçlükle söndürüldü.

Seydikemer'in kırsal İzzettin Mahallesi, Dodurga Yolu mevkisindeki bir tarım arazisinde bugün saat 14.45 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yakındaki bozuk orman alanına sıçradı. Alevlerin yerleşim yerine 2 metre kadar yaklaşması yürekleri ağza getirdi. Bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 söndürme uçağı, 4 helikopter, 7 arazöz, 3 pikap, 2 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal aracı, 2 dozer, 6 teknik personel, 5 memur, 47 orman yangını söndürme işçisi sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında, rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle güçlük çekildi. Alevler 2 saatte güçlükle söndürülürken 4 hektar bozuk orman ile 30 hektar tarım arazisi zarar gördü. Yangının tarım arazisinde yakılıp, tamamen söndürülmeden bırakılan ateşten kaynaklandığı belirlendi. Jandarma, neden olanların yakalanması için çalışma başlattı.

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