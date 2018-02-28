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Şeyh Hadid bölgesi obüs ve top atışlarıyla vuruluyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2018 18:16 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Şeyh Hadid bölgesindeki Ankala ve Sinera köylerinde sıcak çatışma yaşanırken, belirlenen hedefler obüs ve top atışlarıyla vuruluyor.TSK ve ÖSO güçleri Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 40’ıncı gününde devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Şeyh Hadid bölgesindeki Ankala ve Sinera köylerinde sıcak çatışma yaşanırken, belirlenen hedefler obüs ve top atışlarıyla vuruluyor.
TSK ve ÖSO güçleri Afrin’e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı 40’ıncı gününde devam ediyor. Raco Dağı eteklerinde terörden temizlenen Şeyh Hadid bölgesindeki Ankala ve Sinera köylerine sızmaya çalışan YPG mensupları, ÖSO birliklerince karadan kıskaca alındı. İnsansız Hava Araçlarının (İHA) belirlediği hedefler, obüsler ve top atışlarıyla vurularak, imha edildi.
Bölgede yaşanan sıcak çatışma devam ediyor.

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