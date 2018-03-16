Seyir halinde giden araç tarafından ateş açıldı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, iddiaya göre, seyir halinde giden bir araç tarafından silahlı saldırıya uğrayan 54 yaşındaki Kudret K. yaralandı.

Olay, Akyazı ilçesi Batakköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Batakköy yolunda yaya olarak ilerlemekte olan Kudret K. (54), aynı yolda seyir halinde giden ve plakası öğrenilemeyen bir araç tarafından silahlı saldırıya uğradı. Baldırından vurulan Kudret K. bir anda yere yığıldı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar tarafından çağrılan sağlık ekiplerince yaralı Kudret K. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerine gelen Akyazı İlçe Emniyet ekipleri ise olay yerinde detaylı inceleme yaparak, bir süre kovan aradı. Polis ekipleri silahlı saldırı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.